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Mangelnde Autorität?

Chelsea-Kicker verpasste Coach fiesen Spitznamen

Premier League
24.04.2026 08:55
Nicht einmal vier Monate durfte sich Liam Rosenior als Chelsea-Trainer beweisen.
Nicht einmal vier Monate durfte sich Liam Rosenior als Chelsea-Trainer beweisen.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem Chelsea sich von Trainer Liam Rosenior getrennt hat, gibt es in England nun vermehrt Berichte darüber, dass der 41-Jährige sich seinen Spielern gegenüber nicht den nötigen Respekt erarbeiten konnte. Laut BBC kursierte in der Kabine sogar ein fieser Spitzname für den Coach. 

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Nicht einmal vier Monate war Rosenior Chelsea-Trainer, da beschlossen die Londoner, sich schon wieder von ihm zu trennen. „Diese Entscheidung ist dem Verein nicht leicht gefallen, doch die jüngsten Ergebnisse und Leistungen blieben hinter den erforderlichen Standards zurück“, lautete die offizielle Erklärung des Vereins.

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Vielen seiner ehemaligen Schützlinge dürfte der Abschied vom Coach weniger schwergefallen sein, wie englische Medien berichten. Immer wieder wurde dem 41-Jährigen mangelnde Autorität vorgeworfen – in diese Kerbe haut nun auch ein BBC-Bericht. 

Bringt Interimscoach Ruhe ins Team?
Demnach habe man sich hinter dem Rücken des Trainers lustig über ihn gemacht. Ein namentlich nicht genannter Spieler hat Rosenior zudem offenbar den wenig schmeichelhaften Spitznamen „supply teacher“, also Aushilfslehrer verpasst. 

Seine Zeit in London ist nun also vorbei – bis zum Ende der Saison übernimmt der bisherige Jugendtrainer Calum McFarlane die „Klasse“ von Rosenior. Mal sehen, ob der 40-Jährige wieder mehr Ruhe ins Team bringen kann. 

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