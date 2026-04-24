Küstenzauber Rovinj: Altstadt & Meeresblick

Die Reise entlang der kroatischen Küste führt diesmal nach Rovinj – eine Stadt, die auf den ersten Blick verzaubert. Schon die Anfahrt macht Lust auf mehr, doch ihr ganzer Charme entfaltet sich erst, wenn man durch die engen, verwinkelten Gassen schlendert.
Tanja nimmt euch mit in die Altstadt, wo sich bunte Häuser dicht aneinanderreihen, kleine Boutiquen zum Stöbern einladen und hinter jeder Ecke ein neues, liebevolles Detail wartet. Kopfsteinpflaster, blühende Fenster und versteckte Cafés machen Rovinj zu einem Ort, den man am besten zu Fuß erkundet.
Das „Batana Museum“ zählt zu den besonderen Highlights der Reise. Gewidmet ist es der „Batana“, einem traditionellen Fischerboot, das längst zum Symbol der Stadt geworden ist. Das Museum ist einzigartig – es gilt als das erste am Mittelmeer, das sich ganz diesem Bootstyp widmet. Besonders beeindruckend: Der Großteil der Ausstellungsstücke stammt direkt von den Einwohnern selbst und erzählt so die Geschichte der Stadt aus erster Hand.
Nach so vielen Eindrücken geht es weiter Richtung Hafen: Möwen kreisen über dem Wasser, Boote schaukeln sanft im Rhythmus der Wellen, und das mediterrane Lebensgefühl ist überall spürbar. Ein kurzer Stopp für ein Eis, ein paar ruhige Momente am Meer – genau das macht einen Tag in Rovinj perfekt.
Und eines ist klar: Diese Stadt hat noch viele Geschichten zu erzählen. Tanja nimmt euch auch weiterhin mit zu den schönsten Plätzen entlang der kroatischen Küste – einfach reinklicken und mitreisen.