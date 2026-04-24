„Schutzhaft“: Polizeibeamte befreien Wellensittich

Außergewöhnlicher „Zugriff“ der Autobahnpolizei Spittal an der Drau: Im Zuge einer Routinekontrolle machten die Beamten kurz vor Mitternacht im Auto eines Tirolers eine traurige Entdeckung: Aus einer winzigen Schachtel drangen Vogelgeräusche.
Die Beamten stoppten den Wagen des 65-Jährigen gegen 23:40 Uhr – für eine Routinekontrolle. Doch die Amtshandlung nahm einen außergewöhnlichen Lauf: Aus einer kleinen Box, die auf dem Beifahrersitz platziert war, zwitscherte es verdächtig! Wie sich herausstellte, hatte der Mann von seinem Türkei-Aufenthalt einen Wellensittich als „Souvenier“ mitgenommen.
Doch von legaler und artgerechter Einfuhr keine Spur: Zum einen konnte der Lenker keinerlei Papiere oder Gesundheitszeugnisse für seinen gefiederten Passagier vorweisen. Noch tragischer waren aber die Transportbedingungen für den Vogel: Die Box war für die lange Strecke viel zu klein, der Wellensittich Vogel war darin regelrecht eingepfercht. Weswegen Die Polizisten umgehend einschritten.
Eine Nacht auf der Polizeiinspektion
Der Wellensittich wurde von den Beamten umgehend sichergestellt – und der Tiroler bei der Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei angezeigt. Die Nacht verbrachte der Vogel schließlich in „Schutzhaft“, mit ausreichend Platz, ehe er am Morgen in fachkundige Hände übergeben wurde.
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