„Schutzhaft“: Polizeibeamte befreien Wellensittich

Doch von legaler und artgerechter Einfuhr keine Spur: Zum einen konnte der Lenker keinerlei Papiere oder Gesundheitszeugnisse für seinen gefiederten Passagier vorweisen. Noch tragischer waren aber die Transportbedingungen für den Vogel: Die Box war für die lange Strecke viel zu klein, der Wellensittich Vogel war darin regelrecht eingepfercht. Weswegen Die Polizisten umgehend einschritten.