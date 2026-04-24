Job in Wäscherei für Arbeitslosen „ehrenrührig“

Ein Notstandshilfebezieher sollte sich vom Arbeitsmarktservice um eine Tätigkeit in einer Wäscherei im Bezirk Ried/I. bewerben. Was der Langzeitarbeitslose grundsätzlich auch machte, damit eine Anstellung aber eher vereitelte. Nicht das einzige Mittel, zu dem der Innviertler griff ...