Job in Wäscherei für Arbeitslosen „ehrenrührig“

Ein Notstandshilfebezieher sollte sich vom Arbeitsmarktservice um eine Tätigkeit in einer Wäscherei im Bezirk Ried/I. bewerben. Was der Langzeitarbeitslose grundsätzlich auch machte, damit eine Anstellung aber eher vereitelte. Nicht das einzige Mittel, zu dem der Innviertler griff ...
„Ich bin kein einfaches Waschweib, diese Tätigkeit ist für mich ehrenrührig, eine Diskriminierung meiner Personen.“ Mit diesen Worten legte ein Notstandshilfebezieher aus dem Bezirk Ried/I. Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) ein, nachdem ihm das Arbeitsmarktservice (AMS) Ried für 42 Tage die Bezüge gestrichen hatte.
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