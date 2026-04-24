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Beschwerde eingelegt

Job in Wäscherei für Arbeitslosen „ehrenrührig“

Oberösterreich
24.04.2026 08:00
Der Langzeitarbeitslose hatte allerlei Gründe, warum er nicht in einer Wäscherei arbeiten könne.
Der Langzeitarbeitslose hatte allerlei Gründe, warum er nicht in einer Wäscherei arbeiten könne.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Ein Notstandshilfebezieher sollte sich vom Arbeitsmarktservice um eine Tätigkeit in einer Wäscherei im Bezirk Ried/I. bewerben. Was der Langzeitarbeitslose grundsätzlich auch machte, damit eine Anstellung aber eher vereitelte. Nicht das einzige Mittel, zu dem der Innviertler griff ...

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„Ich bin kein einfaches Waschweib, diese Tätigkeit ist für mich ehrenrührig, eine Diskriminierung meiner Personen.“ Mit diesen Worten legte ein Notstandshilfebezieher aus dem Bezirk Ried/I. Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) ein, nachdem ihm das Arbeitsmarktservice (AMS) Ried für 42 Tage die Bezüge gestrichen hatte.

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