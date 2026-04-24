Alkohol-Eklat: Skisprung-Coach meldet sich zu Wort

„Ich habe einen Fehler gemacht, für den ich mich entschuldigt habe“, hat sich der ehemalige Trainer der finnischen Skisprung-Herren, Igor Medved, erstmals öffentlich zum Alkohol-Eklat während der Olympischen Spiele zu Wort gemeldet. Allerdings kritisiert der Slowene dabei auch den darauf folgenden Umgang mit ihm.
„Es passierte nicht während meiner Arbeitszeit und ich habe niemandem geschadet. Ob die Entscheidung des finnischen Verbandes zu hart war oder nicht, ist ihr Urteil“, zieht Medved gegenüber dem Nachrichtenportal „Ekipa“ ein Fazit.
Der Slowene soll während der Olympischen Spiele an einem Abend den Olympiasieg seines Landsmanns Domen Prevc zu ausschweifend gefeiert und anschließend, so unsicher auf der Straße gewirkt haben, dass er von der Polizei kontrolliert wurde. Anschließend wurde er vom Nationalen Olympische Komitee Finnlands wegen Alkoholmissbrauchs suspendiert und für den Rest der Winterspiele ausgeschlossen.
„Habe viele Dinge über mich gelesen“
Sein auslaufender Vertrag wurde vom finnischen Verband anschließend nicht mehr verlängert. Eine Entscheidung, mit der Medved Leben kann: „Ich habe zwei gesunde Arme und Beine und mein Kopf sitzt an der richtigen Stelle. Also werde ich in der Lage sein, meinen Platz zu finden.“ Zumal eine weitere Zusammenarbeit auch ohne den Zwischenfall nicht sicher gewesen wäre.
Viel schwerer wiegt für den 45-Jährigen der Umgang mit seiner Person. „Leider habe ich viele Dinge über mich gelesen, die nicht wahr sind. Aber darüber möchte ich lieber nicht mehr sprechen“, ergänzte Medved deshalb hinsichtlich kursierender Gerüchte und Berichte über angebliche mehrfache Alkohol-Eskapaden seinerseits.
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