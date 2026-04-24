Alkohol-Eklat: Skisprung-Coach meldet sich zu Wort

„Habe viele Dinge über mich gelesen“

Sein auslaufender Vertrag wurde vom finnischen Verband anschließend nicht mehr verlängert. Eine Entscheidung, mit der Medved Leben kann: „Ich habe zwei gesunde Arme und Beine und mein Kopf sitzt an der richtigen Stelle. Also werde ich in der Lage sein, meinen Platz zu finden.“ Zumal eine weitere Zusammenarbeit auch ohne den Zwischenfall nicht sicher gewesen wäre.