Kärntner Talent vor erstem Profi-Engagement

Richard Huber, Trainer von Kärntner-Liga-Klub Spittal, denkt ans Aufhören – und traut der Austria Klagenfurt nicht so ganz. Der KAC muss länger auf seinen Bomber verzichten. Und ein Kärntner Talent steht vor seinem ersten Profi-Engagement! Zudem: So geht es mit den WAC Amateuren bei einem Abstieg der Kampfmannschaft weiter.
Seit mittlerweile 50 Jahren ist Richard Huber im Fußballverband aktiv. „25 Saisonen als Spieler und 25 weitere als Trainer“, erzählt der Spittal-Coach. Ob der 55-Jährige im Sommer noch an der Linie der Oberkärntner steht, ist unklar. „Irgendwann muss Schluss sein. Ich will mit einem Erfolg aufhören will. Der Klassenerhalt mit Spittal wäre einer. Aber ich mache es von der Stimmung im Klub abhängig und wie viel Spaß ich habe“, erklärt Huber.
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