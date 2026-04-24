Negativfaktor Wareninseln, auch enge Gänge störend

„Unsere Ergebnisse bedeuten nicht, dass Zweitplatzierungen grundsätzlich wirkungslos sind“, betont der Experte. „Zielgerichtet eingesetzt, können sie den Absatz einzelner Artikel steigern und Platzierungsentgelte von Markenherstellern generieren.“ Die Innsbrucker Studie zeigt jedoch, dass in der Praxis oft zu viele Displays in Gängen platziert werden. Kritisch wird es, wenn zusätzliche Inseln die subjektiv empfundene Enge überproportional erhöhen, ab diesem Punkt überwiegen die Nachteile für den Gesamtumsatz.