Mammografie kann auf Herzgefahr hinweisen

Zusätzlicher Warnhinweis

Der Beobachtungszeitraum betrug sieben Jahre. In dieser Zeit wurden aufgetretene Herzinfarkte, Schlaganfälle, chronische Herzschwäche und Todesfälle infolge von Herzerkrankungen mit den Daten aus den Mammografien korreliert. Die akuten Ereignisse werden in der Fachsprache der Kardiologen als MACE – schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse – zusammengefasst.

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass eine Mammografie mit der Auswertung der atherosklerotischen Veränderungen in den Arterien der Brust einen zusätzlichen Hinweis auf ein Herz-Kreislauf-Risiko geben kann: Leichte Verkalkung bedeutete im Vergleich zu keinen Gefäßveränderungen ein um 28 bis 32 Prozent erhöhtes Risiko für solche potenziell lebensgefährlichen akuten Erkrankungen. Moderate Verkalkungen steigerten die Gefährdung bereits um 75 bis 79 Prozent. Schwere Verkalkung verdreifachte das Risiko.

Über 800.000 Mammografien im Jahr

In Österreich werden pro Jahr etwa 840.000 Mammografien im Rahmen des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms für Frauen (der Fokus liegt auf Frauen im Alter zwischen 45 und 75 Jahren) durchgeführt. „Diese Altersgruppe hat das größte Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, aber nur 41 Prozent davon nutzen derzeit die Mammografie zur Früherkennung“, schreibt dazu das Gesundheitsministerium.

Laut den US-Wissenschaftern könnte das Erkennen eines zusätzlichen Herz-Kreislauf-Risikos den Wert der Untersuchungen noch deutlich steigern. In den USA liegt die Mammografie-Beteiligungsrate zwar bei rund 70 Prozent. Doch über ihre Cholesterinwerte im Blut als extrem wichtige Parameter wissen dort nicht einmal 40 Prozent der Frauen Bescheid.