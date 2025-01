DeepSeek: Wie chinesische Ingenieure USA vorführen

In China steht die Schlange für Veränderung und Weisheit – Attribute, die US-Konzerne wie das stark von Microsoft unterstütze OpenAI, Google, Meta und Amazon auch ihren KI-Agenten zuschreiben. Im vergangenen Jahr pumpten sie Milliarden in das stromhungrige, weil rechenintensive Training ihrer KI-Algorithmen. Der Ausbau der Rechenkapazitäten konnte gar nicht schnell genug gehen – die US-Vorherrschaft in dem noch jungen Feld sollte gesichert werden. Profiteur war der Chipkonzern Nvidia, dessen Prozessoren sich gut für das KI-Training eignen – und der mit der Produktion kaum hinterherkam. Von wenigen Großkunden und der Börseneuphorie getrieben, explodierte der Aktienkurs – nur, um nach der Enthüllung der DeepSeek-KI abzustürzen. 600 Milliarden US-Dollar wurden an einem einzigen Tag vernichtet. Was macht die Anleger so nervös? Krone+ erklärt die Hintergründe.