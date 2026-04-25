Hammer-Bescheid bedroht beliebte Landarzt-Praxis

Das Gesundheitszentrum Mariazell – betrieben von Patrick Killmaier und Magdalena Grießler – ist keine gewöhnliche Versorgungseinrichtung. Das erste Primärversorgungszentrum der Steiermark (PVZ) entstand 2016 aus dem ehemaligen Krankenhaus Mariazell, das vier Jahre zuvor geschlossen worden war: geöffnet von Montag bis Sonntag, täglich von neun bis 16 bzw. 17 Uhr. Röntgen, Physiotherapie, Psychotherapie, Diätologie – das Angebot reicht weit über das hinaus, was eine Landarztpraxis üblicherweise leisten kann. Rund 150 Patienten kommen täglich.