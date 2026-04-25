ÖBAG: Tanz auf der Rasierklinge

Und so war es auch. Politischer Einfluss war die tödliche Krankheit. Die Parallele zur Situation des ORF in der heutigen Zeit ist nicht zu übersehen. Solange das Geschäft rund läuft und Posten zu vergeben sind, bleiben die Parteien ruhig. Aber wehe, wenn es schwierig wird: Da sind immer „die anderen“ schuld gewesen. Bis zur bitteren Pleite.