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„Gier ohne Grenzen“

Abzockfalle beim Laden von E-Autos sorgt für Häme

Tirol
25.04.2026 06:00
Diese vier Plätze zum Laden können zur Kostenfalle werden, passt man nicht auf.
Diese vier Plätze zum Laden können zur Kostenfalle werden, passt man nicht auf.(Bild: Hubert Berger)
Porträt von Claus Meinert
Porträt von Hubert Berger
Von Claus Meinert und Hubert Berger

Der Fall eines Tirolers, der beim Stromtanken eine Strafe in Höhe von 95 Euro erhielt, sorgt für Aufsehen und Kopfschütteln. „Wird bald auch für Stehzeiten an den Tankstellen abkassiert?“, fragt etwa ein Leser.

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Der „Krone“-Bericht über die unverschämte, weil hinterlistige, Abzocke auf einem Parkplatz in Kufstein in Tirol, bei dem E-Auto-Lader zusätzlich saftig zur Kasse gebeten werden, hat auch unter der Leserschaft zahlreiche Reaktionen ausgelöst.

Wie berichtet, flatterte einem E-Auto-Besitzer eine Strafe in Höhe von 95 (!) Euro ins Haus. Absender: die Firma Avantpark Parking Solutions Österreich GmbH mit Sitz in Wien. Der E-Auto-Besitzer hatte im November (!) am besagten Parkplatz am Fischergries sein Auto zum Laden abgestellt.

Langsames Laden wurde zum Problem
„Mein Auto stand sicher mehr als zwei Stunden dort, weil es extrem langsam geladen hat. Als ich retour kam, war es immer noch nicht voll.“ Genau dieses langsame Laden kann zum Problem werden, wurde es dort auch.

Die Stationen werden von den Stadtwerken Kufstein betrieben.
Die Stationen werden von den Stadtwerken Kufstein betrieben.(Bild: Hubert Berger)

Denn die erste Stunde am nicht beschrankten Parkplatz ist für alle Benutzer gratis. Danach kostet jede Stunde einen Euro. Nirgends ist klar ersichtlich, dass auch für die Ladeplätze Parkgebühr zu bezahlen ist.

Fährt man also mit dem Auto nach 61 Minuten vom Ladeplatz weg, ist man in die Kostenfalle getappt, da die automatische Kennzeichenerkennung keinen Unterschied zwischen E-Autos und anderen Fahrzeugen macht. Fazit somit: 95 Euro Strafe.

Zitat Icon

Beim Laden nebenbei Parkgebühr bezahlen. Die Abzocker sind wirklich erfinderisch, um Geld zu machen.

Ein User auf krone.at

Wird bald auf Tankstellen für Stehzeiten abkassiert?
„Die eigene Stadtgemeinde schiebt einfach eine Firma vor und zockt die Bürger ab. Tolle Stadt“, kommentiert etwa „borney-bi29“ den Fall. Hier gehe es um „die tägliche Abzocke durch Unternehmen, die ihre Profite mit kreativen, aber zweifelhaften Methoden auf Kosten der Konsumenten steigern. Für die Stehzeit während des Tankens abzukassieren wäre für Tankstellen auch eine Geschäftsidee“, schlägt „Ron56“ vor.

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„Politische Irrläufer bereiten den Boden dafür“
Wer weiß, vielleicht kommt das ja bald? Und „Omicron“ meint: „Die Gier kennt keine Grenzen. Die politischen Irrläufer bereiten den Boden dafür.“

Und „lampe1000“ schreibt: „Beim Laden nebenbei Parkgebühr bezahlen. Die Abzocker sind wirklich erfinderisch, um Geld zu machen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

„Krone“-Kommentar
Abzocken ohne Schamgefühl

In Zeiten leerer Kassen kennt Einfallsreichtum wahrlich keine Grenzen. Weder welche der Scham, noch aus ethischer Sicht. Und leere Kassen gibt es viele. Das beginnt schon auf Bundesebene, wo der Finanzminister uns Bürger seit Monaten darauf einschwört, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, obwohl paradoxerweise die Einnahmen aus Steuern und Sozialabgaben so hoch wie nie zuvor sind. Auch die vielfach maroden Gemeinden brauchen Einnahmequellen. Wir Bürger merken es daran, dass Gebühren und Verwaltungskosten schwindelerregend ansteigen.

Und auch, dass plötzlich wieder hinter vielen Büschen oder nicht einsehbaren Ecken die Radarpistolen rauchen, um jene zu erwischen, die mit 36 km/h in die 30er-Zone brettern, ist kein Zufall.

(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

In den vergangenen Jahren hat sich zudem ein „Einkommensmodell“ entwickelt, das es früher nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß, gab – Parkraumbewirtschaftung genannt. Ober- wie unterirdisch wird kassiert, was nur möglich ist. In der BOE-Garage in der Meinhardstraße kostet die erste Stunde 3,20 Euro. Egal, ob man auch die ganzen 60 Minuten steht. Aber es gibt noch eine Steigerung. Nämlich jene Parkflächen, die gar keine Schranken mehr aufweisen. Bei denen man einfährt und zunächst am besten mal eine Lesestunde absolviert, damit man später nicht eine saftige Strafe ausfasst. Hintertückischer geht es wohl kaum. Von der so gerne zitierten Kundenfreundlichkeit keine Spur mehr.

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