Abzockfalle beim Laden von E-Autos sorgt für Häme

In den vergangenen Jahren hat sich zudem ein „Einkommensmodell“ entwickelt, das es früher nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß, gab – Parkraumbewirtschaftung genannt. Ober- wie unterirdisch wird kassiert, was nur möglich ist. In der BOE-Garage in der Meinhardstraße kostet die erste Stunde 3,20 Euro. Egal, ob man auch die ganzen 60 Minuten steht. Aber es gibt noch eine Steigerung. Nämlich jene Parkflächen, die gar keine Schranken mehr aufweisen. Bei denen man einfährt und zunächst am besten mal eine Lesestunde absolviert, damit man später nicht eine saftige Strafe ausfasst. Hintertückischer geht es wohl kaum. Von der so gerne zitierten Kundenfreundlichkeit keine Spur mehr.