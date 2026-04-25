Abschied von der Sportlegende erfolgt im Stillen

Die Sportwelt steht auch eine Woche danach immer noch unter Schock. Immer noch kann niemand glauben, dass der langjährige Spitzentorwart Alexander Manninger nicht mehr am Leben ist. Der Salzburger starb – wie berichtet – bei einem Verkehrsunfall. Eine Lokalbahn rammte sein Auto auf einem ungeregelten Bahnübergang bei Nußdorf.