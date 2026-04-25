Abschied von der Sportlegende erfolgt im Stillen

Fataler Crash mit einem Zug! Nach dem tragischen Tod von Fußballer Alexander Manninger kondolierten etliche Sportgrößen aus ganz Europa. Sein Begräbnis findet im engsten Familienkreis statt – Fans können sich dennoch von ihrem Idol verabschieden ...
Die Sportwelt steht auch eine Woche danach immer noch unter Schock. Immer noch kann niemand glauben, dass der langjährige Spitzentorwart Alexander Manninger nicht mehr am Leben ist. Der Salzburger starb – wie berichtet – bei einem Verkehrsunfall. Eine Lokalbahn rammte sein Auto auf einem ungeregelten Bahnübergang bei Nußdorf.
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