In der Haft hört Linzer Messerstecher „Stimmen“

Ein Kroate (34) soll in Linz zwei Afghanen niedergestochen haben, einer starb. Die „Krone“ hat mit dem Verteidiger des mutmaßlichen Messerstechers gesprochen. Der Anwalt kennt die Vorgeschichte des Dramas und weiß, was sein Mandant zur Tat sagt.
„Mein Mandant sagt, er weiß nichts mehr von der Tat. Er leugnet sie nicht, aber er war völlig ausgeklinkt. Er sitzt in U-Haft. Es geht ihm extrem schlecht und er hört Stimmen, sagt, dass er Medikamente braucht. Ich verstehe nicht, warum er nicht in eine forensische Abteilung für geisteskranke U-Häftlinge unterbracht wurde. Ich werde eine neue Untersuchung beantragen“ – der Linzer Anwalt Andreas Mauhart verteidigt jenen Kroaten (34), der am 14. März auf der Linzer Landstraße zwei Afghanen nach einem Streit mit einem Messer niedergestochen haben soll.
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