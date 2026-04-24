In der Haft hört Linzer Messerstecher „Stimmen“

„Mein Mandant sagt, er weiß nichts mehr von der Tat. Er leugnet sie nicht, aber er war völlig ausgeklinkt. Er sitzt in U-Haft. Es geht ihm extrem schlecht und er hört Stimmen, sagt, dass er Medikamente braucht. Ich verstehe nicht, warum er nicht in eine forensische Abteilung für geisteskranke U-Häftlinge unterbracht wurde. Ich werde eine neue Untersuchung beantragen“ – der Linzer Anwalt Andreas Mauhart verteidigt jenen Kroaten (34), der am 14. März auf der Linzer Landstraße zwei Afghanen nach einem Streit mit einem Messer niedergestochen haben soll.