„Natürlich baust du zum Auto eine Verbindung auf“

Männer und ihre Autos – das ist oft eine ganz eigene Beziehung. Auch bei Grasser Racing geht echte Liebe nicht durch den Magen, sondern durch den Motor. In der DTM treten an diesem Wochenende die waschechten Enthusiasten wieder auf das Gaspedal.
Irgendwie stellt jede Saison einen kleinen Neuanfang dar. Für das steirische Grasser Racing Team gilt das heuer ganz besonders. Die Mannschaft rund um Teamchef Gottfried Grasser musste nach einem Jahrzehnt den lieb gewonnenen Lamborghini Huracan einmotten und ist ab sofort mit dem brandneuen Temerario der italienischen Luxusmarke unterwegs.
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