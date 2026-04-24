Sechs Jahre Volksschule: Sorry, das reicht nicht!

Den Ansatz des Ministers kann ich deshalb gut nachvollziehen: Wer nicht gut genug Deutsch sprechen, lesen und schreiben kann, wird dies später nur mehr schwer ausgleichen. Dass gerade Kinder mit einer anderen Erstsprache oftmals mehr Zeit benötigen, ist Lehrern bekannt. Ob sechs Jahre Volksschule als Maßnahme ausreichen, das Bildungsniveau unserer Schüler zu heben, bezweifle ich daher. Hier muss eindeutig noch mehr kommen.