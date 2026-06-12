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Millie Bobby Brown hofft, bald schwanger zu werden

Society International
12.06.2026 10:32
Millie Bobby Brown wünscht sich nach der Adoption eines Mädchens auch eigene Kinder mit Jake ...
Millie Bobby Brown wünscht sich nach der Adoption eines Mädchens auch eigene Kinder mit Jake Bongiovi.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein knappes Jahr nach der Adoption ihrer kleinen Tochter spricht „Stranger Things“-Schauspielerin Millie Bobby Brown (22) über ihren Wunsch nach einer eigenen Schwangerschaft. „Hoffentlich wird das eines Tages Teil meiner Zukunft sein“, sagte der Serienstar im Podcast „Not Gonna Lie With Kylie Kelce“.

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Die Schauspielerin und ihr Mann Jake Bongiovi haben eigenen Angaben zufolge im Sommer vergangenen Jahres ein Baby adoptiert. 

„Gehört zu meinen Kindheitsträumen“
Sie habe „schon immer, wirklich immer, ein Kind adoptieren“ wollen, erzählte Brown nun. „Das gehörte schon immer zu meinen Kindheitsträumen.“

Millie Bobby Brown hat mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi ein Mädchen adoptiert. Das sei immer ihr ...
Millie Bobby Brown hat mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi ein Mädchen adoptiert. Das sei immer ihr Kindheitstraum gewesen, verriet die Schauspielerin. Dennoch möchte sie auch schwanger werden.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Bereits die Babypuppen, mit denen sie als Mädchen gespielt habe, seien „adoptiert“ gewesen. „Und ich habe auch nie so getan, als wäre ich schwanger“, erzählte Brown mit Blick auf ihre Kindheit. Das heiße aber nicht, dass sie nicht eines Tages schwanger sein wolle.

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Mit „Stranger Things“ zum Star
Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Mystery-Serie „Stranger Things“ bekannt. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi, den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi.

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