Millie Bobby Brown hofft, bald schwanger zu werden

Ein knappes Jahr nach der Adoption ihrer kleinen Tochter spricht „Stranger Things“-Schauspielerin Millie Bobby Brown (22) über ihren Wunsch nach einer eigenen Schwangerschaft. „Hoffentlich wird das eines Tages Teil meiner Zukunft sein“, sagte der Serienstar im Podcast „Not Gonna Lie With Kylie Kelce“.
Die Schauspielerin und ihr Mann Jake Bongiovi haben eigenen Angaben zufolge im Sommer vergangenen Jahres ein Baby adoptiert.
„Gehört zu meinen Kindheitsträumen“
Sie habe „schon immer, wirklich immer, ein Kind adoptieren“ wollen, erzählte Brown nun. „Das gehörte schon immer zu meinen Kindheitsträumen.“
Bereits die Babypuppen, mit denen sie als Mädchen gespielt habe, seien „adoptiert“ gewesen. „Und ich habe auch nie so getan, als wäre ich schwanger“, erzählte Brown mit Blick auf ihre Kindheit. Das heiße aber nicht, dass sie nicht eines Tages schwanger sein wolle.
Mit „Stranger Things“ zum Star
Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Mystery-Serie „Stranger Things“ bekannt. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi, den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.