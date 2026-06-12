Perfekt! WM-Teilnehmer verlängert mit Teamchef

Australien hat kurz vor seinem WM-Auftaktspiel gegen die Türkei am Sonntag (06 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) den Vertrag mit Nationaltrainer Tony Popovic verlängert. Wie der Verband mitteilte, wurde der Kontrakt mit dem 52-Jährigen bis zum Asien-Cup im nächsten Jahr ausgedehnt.