Perfekt! WM-Teilnehmer verlängert mit Teamchef

Australien hat kurz vor seinem WM-Auftaktspiel gegen die Türkei am Sonntag (06 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) den Vertrag mit Nationaltrainer Tony Popovic verlängert. Wie der Verband mitteilte, wurde der Kontrakt mit dem 52-Jährigen bis zum Asien-Cup im nächsten Jahr ausgedehnt.
Popovic hatte die Socceroos 2024 übernommen und das Team zur siebenten WM-Teilnahme geführt. 2006 stand er beim erstmaligen Einzug in ein WM-Achtelfinale noch selbst auf dem Rasen.
Australien trifft bei der WM in Gruppe D neben der Türkei noch auf Gastgeber USA und Paraguay.
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