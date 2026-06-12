Spannendste WM-Gruppe? Legende legt sich fest

Henry sieht die Sache ein bisschen anders

Neben Ibrahimovic ist mit Thierry Henry ein nicht minder begabter Ex-Weltklassekicker Teil des Expertenteams bei Fox News. Der Franzose wirft einen genauen Blick auf die Gruppe I, wo auch das Nationalteam seines Heimatlandes am Start ist. „Man muss an Norwegen und Senegal denken. Die sind meine beiden ‚dark horses‘ (gefährliche Außenseiter, Anm.)“, erklärte der Gewinner der Champions League 2009, der Weltmeisterschaft 1998 und der Europameisterschaft 2000.