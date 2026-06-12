Spannendste WM-Gruppe? Legende legt sich fest

Neben Thierry Henry ist auch Zlatan Ibrahimović bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika für den Sender Fox News tätig. Jetzt äußerte sich der frühere schwedische Weltklasse-Stürmer zu der für ihn aufregendsten Gruppe des Großereignisses und erklärte, wem er in dieser die Daumen drückt.
Welche ist die spannendste Gruppe der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Zlatan Ibrahimovic hat da eine klare Meinung. Der Schwede arbeitet beim Großereignis als TV-Experte für den US-Sender Fox News und wurde vor dem Eröffnungsspiel darauf angesprochen.
Ibrahimović: „Ich habe dort Wurzeln“
Für den früheren Weltklasse-Stürmer ist es die Gruppe L mit England, Kroatien, Ghana und Panama. Letztgenannte Nation sieht „Ibrakadabra“ als eine Art Boxsack der Favoriten, die Ghana mit dem vorhandenen Talent ärgern könne.
Während der 44-Jährige bei England unsicher scheint, ob die „Three Lions“ das Zeug zum Titel haben („Mal schauen“), gelten seine Sympathien im Kampf um den Gruppensieg Kroatien. „Ich habe dort Wurzeln. Deswegen unterstütze ich sie“, erklärte der ehemalige Spieler zahlreicher Topklubs.
Henry sieht die Sache ein bisschen anders
Neben Ibrahimovic ist mit Thierry Henry ein nicht minder begabter Ex-Weltklassekicker Teil des Expertenteams bei Fox News. Der Franzose wirft einen genauen Blick auf die Gruppe I, wo auch das Nationalteam seines Heimatlandes am Start ist. „Man muss an Norwegen und Senegal denken. Die sind meine beiden ‚dark horses‘ (gefährliche Außenseiter, Anm.)“, erklärte der Gewinner der Champions League 2009, der Weltmeisterschaft 1998 und der Europameisterschaft 2000.
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