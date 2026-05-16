Erst Hungerlohn, dann Rauswurf: Jetzt 8900 Euro!

Die Kritiken auf Google Maps waren hymnisch: Das Essen des schicken Pinsa-Lokals in zentraler Wiener Lage wurde von Gästen teils in den höchsten Tönen gelobt. Davon hatte die 42-jährige Köchin, die dort in der Küche stand, freilich wenig. Nach zehn Monaten im Betrieb fand sie sich plötzlich ohne Job wieder – und ohne einen Cent des ihr zustehenden Lohns.