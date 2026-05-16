Kreml-Gesandter nennt AfD „Hoffnung für Deutsche“

„Gegen Lügen und Zensur“

Es ist nicht das erste Mal, dass Dmitrijew öffentlich für die AfD eintritt. Die Partei sei deutschlandweit die populärste, weil sie „gegen unkontrollierte Immigration, Lügen und Zensur“ auftrete, schrieb er im vergangenen Oktober angesichts damaliger Umfrageergebnisse. Dmitrijew ist ein enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin. Als dessen Chefunterhändler im Ukraine-Krieg trat er vor allem für eine Verbesserung der Beziehungen zur US-Regierung unter Präsident Donald Trump ein, während er wiederholt scharf gegen Europa und Kiew austeilte.