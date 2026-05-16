Kampf der Wagen und Gesänge

Nichts Neues unter der Sonne. Das, was dieser Tage als „größter Musik-Event weltweit“ bejubelt wird, der European Song Contest, war ursprünglich ja gedacht als eine Präsentation der zeitgenössischen Gesangskultur der europäischen Nationen, vom Chanson bis zum Schlager.
Ein Sänger-Wettstreit eben, wie es ihn seit der Antike immer wieder in den verschiedensten Kulturen gab. Von den hellenischen Spielen am Isthmus von Korinth, die Friedrich Schiller in seinen „Kranichen des Ibykus“ besingt, bis zu Richard Wagners Tannhäuser und seinem „Sängerkrieg auf der Wartburg“.
EINERSEITS heißt es nun bei der Präsentation des dieser Tage in Wien über die Bühne gehenden Spektakels, dieser Song Contest sei „ein Fest der Toleranz und Vielfalt“: bunt, laut und was den einen oder anderen Musiker betrifft, auch schrill.
ANDERERSEITS hat das Ganze mit der Darstellung der Vielfalt an Musik- und Gesangskultur der europäischen Nationen nicht mehr viel zu tun.
Zwar hört man, dass der eine oder andere Interpret jetzt doch wieder in seiner Landessprache singt, insgesamt aber dominiert seit Jahren Einheits-Englisch bei den Texten, ebenso wie musikalischer und rhythmischer Einheitsbrei bei den Melodien.
So gesehen ist dieser European Song Contest ein Spiegelbild unserer globalisierten Welt und was das „Schrille“ betrifft, das Symptom einer dekadenten Zeit.
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