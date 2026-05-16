Kampf der Wagen und Gesänge

Ein Sänger-Wettstreit eben, wie es ihn seit der Antike immer wieder in den verschiedensten Kulturen gab. Von den hellenischen Spielen am Isthmus von Korinth, die Friedrich Schiller in seinen „Kranichen des Ibykus“ besingt, bis zu Richard Wagners Tannhäuser und seinem „Sängerkrieg auf der Wartburg“.