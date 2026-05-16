Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kampf der Wagen und Gesänge

Kolumnen
16.05.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare

Nichts Neues unter der Sonne. Das, was dieser Tage als „größter Musik-Event weltweit“ bejubelt wird, der European Song Contest, war ursprünglich ja gedacht als eine Präsentation der zeitgenössischen Gesangskultur der europäischen Nationen, vom Chanson bis zum Schlager.

Ein Sänger-Wettstreit eben, wie es ihn seit der Antike immer wieder in den verschiedensten Kulturen gab. Von den hellenischen Spielen am Isthmus von Korinth, die Friedrich Schiller in seinen „Kranichen des Ibykus“ besingt, bis zu Richard Wagners Tannhäuser und seinem „Sängerkrieg auf der Wartburg“.

EINERSEITS heißt es nun bei der Präsentation des dieser Tage in Wien über die Bühne gehenden Spektakels, dieser Song Contest sei „ein Fest der Toleranz und Vielfalt“: bunt, laut und was den einen oder anderen Musiker betrifft, auch schrill.

ANDERERSEITS hat das Ganze mit der Darstellung der Vielfalt an Musik- und Gesangskultur der europäischen Nationen nicht mehr viel zu tun. 

Zwar hört man, dass der eine oder andere Interpret jetzt doch wieder in seiner Landessprache singt, insgesamt aber dominiert seit Jahren Einheits-Englisch bei den Texten, ebenso wie musikalischer und rhythmischer Einheitsbrei bei den Melodien.

So gesehen ist dieser European Song Contest ein Spiegelbild unserer globalisierten Welt und was das „Schrille“ betrifft, das Symptom einer dekadenten Zeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
16.05.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
176.241 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
156.397 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
147.222 mal gelesen
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1727 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
966 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
834 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Kolumnen
Kommentar zum ESC
Träumen wir insieme von ein bisschen Frieden
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Trumps Bilanz: So können USA China nicht stoppen!
„Krone“-Kommentar
Das Provokante und das Geniale an Toni Faber
„Krone“-Kommentar
Lieber Kollege: Warum willst du anonym bleiben?
„Krone“-Kommentar
Duett Merkel und Schröder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf