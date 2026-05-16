„Absurd!“ Nummer eins der Welt platzt der Kragen

„Das ist die schwierigste Auswahl an Fahnenpositionen, die ich gesehen habe, seit ich auf der Tour bin“, sagte Scheffler. „Die meisten Pins waren heute, ich meine ziemlich absurd. Da ist nur ein schmaler Grat auf dem Grün, und dann denken sie sich: ‘Ach, setzen wir die Fahne einfach genau oben drauf.‘ Und du denkst dir nur: ‘Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann.‘“