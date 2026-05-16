„Absurd!“ Nummer eins der Welt platzt der Kragen

Alex Smalley und Maverick McNealy sorgten mit jeweils 136 Schlägen vorerst für eine US-Doppelführung beim PGA-Championship in Newtown Square (Pennsylvania). Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler liegt nach einer 71er-Runde mit 138 Schlägen auf dem geteilten neunten Platz in Lauerstellung. Der Titelverteidiger und einige seiner Kollegen verwiesen auf die schwierigen Fahnenpositionen, die das Spiel verlangsamen würden.
„Das ist die schwierigste Auswahl an Fahnenpositionen, die ich gesehen habe, seit ich auf der Tour bin“, sagte Scheffler. „Die meisten Pins waren heute, ich meine ziemlich absurd. Da ist nur ein schmaler Grat auf dem Grün, und dann denken sie sich: ‘Ach, setzen wir die Fahne einfach genau oben drauf.‘ Und du denkst dir nur: ‘Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann.‘“
Straka und Wiesberger verpassen Cut
Die österreichischen Golfprofis Sepp Straka und Bernd Wiesberger verpassten den Cut. Straka spielte beim Major am Freitag wie tags zuvor eine 73er-Runde (3 über Par) und verpasste die Teilnahme an der zweiten Turnierhälfte mit 146 Schlägen (sechs über Par) um zwei Schläge.
Auch Wiesberger muss mit acht über Par verfrüht die Koffer packen. Der Burgenländer benötigte für die zweite Runde 76 Schläge (sechs über Par).
Nächster Auftritt in Kitzbühel
Für den 40-Jährigen geht es nun Ende Mai bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel weiter. Das gilt auch für Straka, der kommende Woche eine Pause einlegt und nicht beim PGA-Event in McKinney (Texas) antritt.
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