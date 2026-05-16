Rekordmeister hat nur noch Platz für Siegerpokale

Wer an die „Krone“-Liga denkt, hat im nächsten Moment sofort den EV Gries im Kopf. Der Klub ist aus der Landesmeisterschaft der Pinzgauer Spielart als Rekordmeister (20 Titel) nicht wegzudenken und in 40 Jahren noch nie abgestiegen. Sonntag startet die neue Saison. Das Ziel heißt natürlich Meistertitel Nummer 21. Für diesen Pokal müsste im Vereinsheim aber erst Platz gemacht werden. „Wir haben nur noch erste Plätze, für alle anderen Pokale haben wir keinen Platz mehr“, lacht Schriftführer Martin Leitner. Er zählt – wie Obmann Hans Gruber (seit 30 Jahren in diesem Amt) – zu den Urgesteinen im Verein.