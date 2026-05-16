Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Vereinsserie

Rekordmeister hat nur noch Platz für Siegerpokale

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.05.2026 10:00
Schriftführer Martin Leitner, Obmann Hans Gruber und Kassier Wolfgang Fischer (von links) vor ...
Schriftführer Martin Leitner, Obmann Hans Gruber und Kassier Wolfgang Fischer (von links) vor dem Vereinsheim in Gries.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der EV Gries prägte die „Krone“-Liga in den vergangenen Jahrzehnten wie kaum ein anderer Verein. 20 Titel konnte der Pinzgauer Klub feiern. Die Mannschaft vom ersten und bislang letzten Titel hat sich kaum verändert. In Zukunft könnte es aber schwierig werden . . .

0 Kommentare

Wer an die „Krone“-Liga denkt, hat im nächsten Moment sofort den EV Gries im Kopf. Der Klub ist aus der Landesmeisterschaft der Pinzgauer Spielart als Rekordmeister (20 Titel) nicht wegzudenken und in 40 Jahren noch nie abgestiegen. Sonntag startet die neue Saison. Das Ziel heißt natürlich Meistertitel Nummer 21. Für diesen Pokal müsste im Vereinsheim aber erst Platz gemacht werden. „Wir haben nur noch erste Plätze, für alle anderen Pokale haben wir keinen Platz mehr“, lacht Schriftführer Martin Leitner. Er zählt – wie Obmann Hans Gruber (seit 30 Jahren in diesem Amt) – zu den Urgesteinen im Verein.

Gruber half sogar beim Bau des Vereinsheims im Jahr 1979 tatkräftig mit. Damals hat man für den Bau 200.000 Schilling bezahlt. „Nach einem halben Jahr oder Jahr waren wir schuldenfrei“, erzählt der 71-Jährige. Denn sein Obmann-Vorgänger, Josef Katsch, hat Bergkristallsteine in verschiedenen Größen kreiert. „Ich bin Briefträger gewesen, da habe ich einen Haufen verkauft“, lacht Gruber.

Vom ersten Meistertitel 1987 sind heute noch sieben Schützen dabei.
Vom ersten Meistertitel 1987 sind heute noch sieben Schützen dabei.(Bild: Andreas Tröster)
Martin Leitner.
Martin Leitner.(Bild: Andreas Tröster)
Der Stocksport ist aus Gries nicht wegzudenken.
Der Stocksport ist aus Gries nicht wegzudenken.(Bild: Andreas Tröster)
Die Bahn in Gries wurde 1979 gebaut.
Die Bahn in Gries wurde 1979 gebaut.(Bild: Andreas Tröster)
Der Bau kostete damals 200.000 Schilling.
Der Bau kostete damals 200.000 Schilling.(Bild: Andreas Tröster)
Obmann Hans Gruber half beim Bau 1979 tatkräftig mit.
Obmann Hans Gruber half beim Bau 1979 tatkräftig mit.(Bild: Andreas Tröster)

Wenn sich der Pinzgauer an die früheren Zeiten erinnert, merkt er, wie sich die Prioritäten verschoben haben. Heute wäre der Verein, bei dem noch immer sieben der neun Schützen des Premierentitels 1987 dabei sind, froh über Nachwuchs. „Als ich noch jung war haben sie gesagt: Ihr braucht nicht mitschießen.“

Lesen Sie auch:
Gries feierte den 20. Titel. Gruber Bernhard und Fischer Dominik (vorne v. l.), Fischer ...
„Krone“-Liga
„Den Tag werde ich ein Leben lang nicht vergessen“
23.09.2025
Krone Plus Logo
„Krone“-Vereinsserie
„Bei uns zählen Leidenschaft und Emotionen“
18.04.2026
Hier gibt‘s Sperren
Salzburg Marathon legt Verkehr am Sonntag lahm
12.05.2026

Der fehlende Nachwuchs könnte in den kommenden Jahren dem Verein das Genick brechen. „Das Angebot ist einfach so groß“, seufzt Kassier Wolfgang Fischer, dessen Sohn Patrick (mit 209 Punkten Weltrekordhalter im Zielschießen) zu den Zukunftshoffnungen im Verein gehört.

Neben der „Krone“-Liga nehmen die Grieser an vielen Turnieren teil. Jedes einzelne wird in der vereinseigenen Chronik dokumentiert. Durch den hohen Aufwand, die die Schützen für den Stocksport betreiben, bleibt kaum Zeit für Anderes. „Ich habe einmal 36 Samstage oder Sonntage in einem Jahr gespielt. Da brauchst du eine gute Frau“, lacht Gruber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
16.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
171.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
166.909 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
153.442 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1720 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
951 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
778 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
„Krone“-Vereinsserie
Rekordmeister hat nur noch Platz für Siegerpokale
Kletzl bleibt
Westligist klärt Trainerfrage vor Saisonende
Hoffen auf Edelfan
Lokalmatador bleibt bei den Zeller Eisbären
Aber noch in Top-5!
Salzburgs WM-Segler müssen Führung abgeben
Gibt es den Umbruch?
Abrechnung von Salzburg-Coach: „Keine Ausflüchte“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf