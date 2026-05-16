Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zum Bundesliga Finale auf einen Blick
Zum Special
Tabelle Spielplan

Rätsel um Star-Trainer

Mourinho: „Angebot erhalten“, aber nicht von Real

Fußball International
16.05.2026 10:01
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bahnt sich etwa eine Kehrtwende bei Jose Mourinho an? Der Star-Trainer, der zuletzt bereits intensiv mit seinem Ex-Klub Real Madrid in Verbindung gebracht worden war, könnte nun doch in Lissabon bleiben. Benfica kämpft um „The Special One“.

0 Kommentare

„Ja, ich habe am Mittwoch ein Angebot zur Vertragsverlängerung von Benfica erhalten“, verrät Jose Mourinho, dessen aktuelles Arbeitspapier noch bis Sommer 2027 gültig ist, am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Das Angebot wurde meinem Berater übergeben. Ich wollte es mir nicht ansehen, ich wollte nichts darüber wissen. Das werde ich erst ab Sonntag tun, dann werde ich mich damit beschäftigen.“

Jose Mourinho
Jose Mourinho(Bild: GEPA)

Am Samstag steht für den Tabellendritten Benfica das Auswärtsspiel bei Estoril auf dem Programm. Mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Sporting Lissabon gegen Gil Vicente könne man noch auf Rang zwei springen. Der FC Porto steht in Portugal bereits als Meister fest.

Lesen Sie auch:
Langzeit-Präsident Florentino Perez hat noch nicht genug von Real Madrid.
Real-Boss Perez:
Haaland? Mourinho? „Haben immer die Besten geholt“
14.05.2026
Rückkehr zu Real?
Mourinho: „Jetzt rede ich über Madrid, aber …“
12.05.2026
Für Trainer-Comeback
Diese Forderungen soll Jose Mourinho an Real haben
07.05.2026

Kein Kontakt
Zu Real Madrid habe Mourinho nach wie vor „keinen Kontakt“, stellt der 63-Jährige klar: „Weder zum Präsidenten noch zu irgendeiner anderen wichtigen Person im Verein!“ Fest steht, dass Mourinho eine Ausstiegsklausel bei Benfica hat, diese soll eine festgeschriebene Ablösesumme in der Höhe von drei Millionen Euro beinhalten.

Spanier sicher: Mourinho kommt
In Spanien träumt man bereits von der Sensationsrückkehr von Mourinho. „Mourinho wird zu 99,9 Prozent der nächste Trainer von Real sein“, schreibt etwa die in Madrid ansässige Zeitung „Marca“. Gut möglich, dass in der nächsten Woche eine Entscheidung fällt …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
16.05.2026 10:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
171.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
166.909 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
153.442 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1720 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
951 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
778 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Mehr Fußball International
Rätsel um Star-Trainer
Mourinho: „Angebot erhalten“, aber nicht von Real
Ärger mit dem Verband
Wegen WM: Es droht erneut Unruhe beim FC Bayern
Sport Tv Logo
ÖSTERREICHER MIT DABEI
Titel-Drama, das eine ganze Nation in Atem hält
Sport Tv Logo
WM-TEAMS, Gruppe K
Ein ganzes Land hofft auf eine letzte Sternstunde
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe K
Ronaldos letzte Mission: Mit 41 soll WM-Titel her!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf