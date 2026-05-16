Mourinho: „Angebot erhalten“, aber nicht von Real

Bahnt sich etwa eine Kehrtwende bei Jose Mourinho an? Der Star-Trainer, der zuletzt bereits intensiv mit seinem Ex-Klub Real Madrid in Verbindung gebracht worden war, könnte nun doch in Lissabon bleiben. Benfica kämpft um „The Special One“.
„Ja, ich habe am Mittwoch ein Angebot zur Vertragsverlängerung von Benfica erhalten“, verrät Jose Mourinho, dessen aktuelles Arbeitspapier noch bis Sommer 2027 gültig ist, am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Das Angebot wurde meinem Berater übergeben. Ich wollte es mir nicht ansehen, ich wollte nichts darüber wissen. Das werde ich erst ab Sonntag tun, dann werde ich mich damit beschäftigen.“
Am Samstag steht für den Tabellendritten Benfica das Auswärtsspiel bei Estoril auf dem Programm. Mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Sporting Lissabon gegen Gil Vicente könne man noch auf Rang zwei springen. Der FC Porto steht in Portugal bereits als Meister fest.
Kein Kontakt
Zu Real Madrid habe Mourinho nach wie vor „keinen Kontakt“, stellt der 63-Jährige klar: „Weder zum Präsidenten noch zu irgendeiner anderen wichtigen Person im Verein!“ Fest steht, dass Mourinho eine Ausstiegsklausel bei Benfica hat, diese soll eine festgeschriebene Ablösesumme in der Höhe von drei Millionen Euro beinhalten.
Spanier sicher: Mourinho kommt
In Spanien träumt man bereits von der Sensationsrückkehr von Mourinho. „Mourinho wird zu 99,9 Prozent der nächste Trainer von Real sein“, schreibt etwa die in Madrid ansässige Zeitung „Marca“. Gut möglich, dass in der nächsten Woche eine Entscheidung fällt …
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