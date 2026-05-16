Mourinho: „Angebot erhalten“, aber nicht von Real

„Ja, ich habe am Mittwoch ein Angebot zur Vertragsverlängerung von Benfica erhalten“, verrät Jose Mourinho, dessen aktuelles Arbeitspapier noch bis Sommer 2027 gültig ist, am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Das Angebot wurde meinem Berater übergeben. Ich wollte es mir nicht ansehen, ich wollte nichts darüber wissen. Das werde ich erst ab Sonntag tun, dann werde ich mich damit beschäftigen.“