Spurs im Halbfinale – nun wartet Titelverteidiger

Die San Antonio Spurs sind in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ins Halbfinale eingezogen. Die Texaner feierten einen souveränen 139:109-Sieg bei den Minnesota Timberwolves und entschieden die „best of seven“-Serie mit 4:2 für sich.
Im Finale der Western Conference wartet auf das Team um Victor Wembanyama, der auf 19 Punkte kam, nun Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Überragender Spieler der Spurs war Stephon Castle mit 32 Zählern und elf Rebounds.
Die Entscheidung zwischen den Detroit Pistons und Cleveland Cavaliers fällt hingegen in einem siebenten Spiel. Die Pistons setzten sich auswärts klar mit 115:94 durch und genießen im Entscheidungsspiel nun Heimvorteil. Der Sieger trifft im Finale der Eastern Conference auf die New York Knicks. Für die Pistons war Cade Cunningham mit 21 Punkten bester Werfer, Routinier James Harden kam für die Cavaliers auf 23 Zähler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.