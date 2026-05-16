Spurs im Halbfinale – nun wartet Titelverteidiger

Die Entscheidung zwischen den Detroit Pistons und Cleveland Cavaliers fällt hingegen in einem siebenten Spiel. Die Pistons setzten sich auswärts klar mit 115:94 durch und genießen im Entscheidungsspiel nun Heimvorteil. Der Sieger trifft im Finale der Eastern Conference auf die New York Knicks. Für die Pistons war Cade Cunningham mit 21 Punkten bester Werfer, Routinier James Harden kam für die Cavaliers auf 23 Zähler.