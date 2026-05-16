Kaum Löschwasser: Großbrand wütet auf Bauernhof

Weithin sichtbar war die Rauchsäule eines Großbrandes auf einem Bauernhof bei Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten Land). Da bei dem abgelegenen Gehöft Mangel an Löschwasser war, erhöhte die Feuerwehr den Alarm auf die höchste Stufe.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das gesamte Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Lediglich ein Nebengebäude sowie das Wohnhaus waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig von den Flammen erfasst.
Schwierige Bedingungen für die Florianis – Wasser mit Tankfahrzeugen
Der gesamte Hof war von dichtem Rauch und Feuer umgeben. Den Feuerwehren gelang es, das Wohnhaus größtenteils zu retten und ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Hinter den Stallungen befanden sich mehrere Rinder, die offenbar noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnten.
Ob Tiere verendet sind oder Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Die Wasserversorgung erfolgte mittels Tanklöschfahrzeugen – mehrere Feuerwehren der Umgebung richteten einen „Pendelverkehr“ ein. Gegenwärtig dauert der Einsatz noch an. Ob Tiere verendet sind oder Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Gleichzeitig wird auch ermittelt, wie es zu dem Brand gekommen ist.
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