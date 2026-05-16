Kaum Löschwasser: Großbrand wütet auf Bauernhof

Ob Tiere verendet sind oder Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Die Wasserversorgung erfolgte mittels Tanklöschfahrzeugen – mehrere Feuerwehren der Umgebung richteten einen „Pendelverkehr“ ein. Gegenwärtig dauert der Einsatz noch an. Ob Tiere verendet sind oder Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Gleichzeitig wird auch ermittelt, wie es zu dem Brand gekommen ist.