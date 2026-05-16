Karriereende? So plant Marco Haller seine Zukunft

Manchmal bietet die Lücke viel Raum, dann ist sie wieder enger bemessen. Marco Haller zeichnet aus, dass er immer einen Zugang gefunden, ein Ticket ergattert hat. Der Rad-Profi aus dem Tudor Pro Cycling-Rennstall nimmt heuer Anlauf auf seine elfte Tour de France. „Das hätte ich vor 20 Jahren wirklich nicht glauben können“, konstatiert der 35-jährige Klagenfurter lächelnd.