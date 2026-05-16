Karriereende? So plant Marco Haller seine Zukunft

Der Kärntner Rad-Profi Marco Haller steht vor richtungsweisenden Wochen. Auch für den weiteren Karriereverlauf. Der Vertrag des 35-Jährigen bei Tudor Pro Cycling läuft heuer aus. Davor möchte Haller zum elften Mal bei der Tour de France starten. Am Sonntag wartet auf ihn „Rund um Köln“.
Manchmal bietet die Lücke viel Raum, dann ist sie wieder enger bemessen. Marco Haller zeichnet aus, dass er immer einen Zugang gefunden, ein Ticket ergattert hat. Der Rad-Profi aus dem Tudor Pro Cycling-Rennstall nimmt heuer Anlauf auf seine elfte Tour de France. „Das hätte ich vor 20 Jahren wirklich nicht glauben können“, konstatiert der 35-jährige Klagenfurter lächelnd.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.