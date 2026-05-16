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Karriereende? So plant Marco Haller seine Zukunft

Sport-Mix
16.05.2026 09:57
Marco Haller (li.) bei der Flandern-Rundfahrt vor Tadej Pogacar (Mitte)
Marco Haller (li.) bei der Flandern-Rundfahrt vor Tadej Pogacar (Mitte)(Bild: Tudor Pro Cycling)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Der Kärntner Rad-Profi Marco Haller steht vor richtungsweisenden Wochen. Auch für den weiteren Karriereverlauf. Der Vertrag des 35-Jährigen bei Tudor Pro Cycling läuft heuer aus. Davor möchte Haller zum elften Mal bei der Tour de France starten. Am Sonntag wartet auf ihn „Rund um Köln“.

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Manchmal bietet die Lücke viel Raum, dann ist sie wieder enger bemessen. Marco Haller zeichnet aus, dass er immer einen Zugang gefunden, ein Ticket ergattert hat. Der Rad-Profi aus dem Tudor Pro Cycling-Rennstall nimmt heuer Anlauf auf seine elfte Tour de France. „Das hätte ich vor 20 Jahren wirklich nicht glauben können“, konstatiert der 35-jährige Klagenfurter lächelnd.

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