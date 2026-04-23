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Echter Wirbelwind!

Louis zeigt sich mit Kratzer auf Geburtstagsfoto

Royals
23.04.2026 11:24
So süß – und ganz schön wild! Prinz Louis (8) zeigt sich mit Kratzer im neuen Geburtstagsfoto
So süß – und ganz schön wild! Prinz Louis (8) zeigt sich mit Kratzer im neuen Geburtstagsfoto(Bild: ww.instagram.com/princeandprincessofwales/)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Lächeln – und was für ein Detail! Prince Louis strahlt auf seinem neuen Geburtstagsfoto, das Prinz William und Prinzessin Kate jetzt veröffentlicht haben. Doch Fans entdecken sofort: Unter seinem rechten Auge ist ein kleiner Kratzer zu sehen!

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Ein Mini-Makel, der sofort für Gesprächsstoff sorgt – und vor allem eines zeigt: Dieser kleine Royal ist kein braver Stubenhocker, sondern ein echter Wirbelwind!

Vom Wind zerzaust – und supersympathisch!
Das Foto entstand während eines Familienurlaubs in Cornwall und wurde von Star-Fotograf Matt Porteous aufgenommen. Mit vom Wind zerzausten Haaren, im gemütlichen Strickpulli und mit verschränkten Armen lehnt Louis grinsend an einer Reling – ganz entspannt, ganz er selbst.

Dazu posten die Eltern liebevoll: „Happy Birthday, Louis! 8 today!“ „Alles Gute zum Geburtstag, Louis! Heute bist du 8 geworden!“

„Ein echter Charakter“
Doch es ist dieser kleine Kratzer, der das Bild so besonders macht.
Denn er passt perfekt zu dem Bild, das man von Louis kennt: frech, lebendig, immer in Bewegung.

Schon Papa William verriet einmal, sein jüngster Sohn sei „ein echter Charakter“ – einer, der gerne seine Geschwister Prinz George und Prinzessin Charlotte auf Trab hält.

Erst zu Ostern zeigte sich die Familie noch gemeinsam beim Ostergottesdienst in Windsor – geschniegelt und geschniegelt. Doch hinter den Kulissen sieht das Leben offenbar deutlich abenteuerlicher aus. Ob beim Klettern, Spielen oder Herumtollen in der Natur – Louis ist mittendrin statt nur dabei.

Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz George und dem ...
Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz George und dem jetzt achtjährigen Prinz Louis auf dem Weg zum Ostergottesdienst.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Ein ganz normaler Bub ...
Der kleine Kratzer unter dem Auge wirkt da fast wie ein Ehrenabzeichen: ein Zeichen dafür, dass hier ein ungestümer Bub heranwächst, der das Leben in vollen Zügen genießt.

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Und genau das macht ihn für viele so sympathisch. Kein Wunder, dass Fans weltweit dieses neue Foto feiern – weil es nicht nur einen Prinzen zeigt, sondern vor allem eines: ein ganz normales, lebhaftes Kind.

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