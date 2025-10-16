Vorteilswelt
Voll süß!

Prinz Louis soll „Conker“-Schirmherr werden

Royals
16.10.2025 14:05
Prince Louis bekommt sein erstes offizielles Angebot – aber William und Kate sagen charmant ...
Prince Louis bekommt sein erstes offizielles Angebot – aber William und Kate sagen charmant „Nein, danke“(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)

Kleiner Royal, große Ehre: Der siebenjährige Prince Louis soll laut Veranstaltern der World Conker Championships – einem kuriosen britischen Wettkampf rund ums Sammeln von Kastanien - zum Ehren-Schirmherrn ernannt werden. Doch die stolzen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate haben das Angebot – mit einem königlichen Augenzwinkern – vorerst abgelehnt.

„Wir schätzen die Einladung sehr, aber derzeit konzentriert sich Prinz Louis auf seine Schulaufgaben – oder wie wir sagen, er ,conker-triert‘ sich auf sein Lernen“, ließ ein Sprecher des Palastes mit Wortwitz verlauten.

„Sie sind überall!“
Der Hintergrund: Louis gilt als begeisterter Kastanien-Sammler – oder, wie Kate einmal schmunzelnd verriet, als „eifriger Conker-Schmuggler“. Bei ihrem Treffen mit Melania Trump im Rahmen des Staatsbesuchs erzählte die Prinzessin von Wales, dass ihr jüngster Sohn seine Leidenschaft für die glänzenden Herbstfrüchte kaum zügeln kann.

„Wir finden überall Kastanien – in Schränken, unter dem Bett – wirklich überall!“, lachte sie.

Prinz Louis an seinem 7. Geburtstag – für royale Aufgaben ist es noch zu Früh!
Prinz Louis an seinem 7. Geburtstag – für royale Aufgaben ist es noch zu Früh!(Bild: Instagram@KensingtonRoyal)

Einladung bleibt bestehen
Kein Wunder also, dass die Organisatoren des Wettbewerbs auf den kleinen Royal aufmerksam wurden. St. John Burkett, Sprecher der World Conker Championships, bestätigte gegenüber „The Telegraph“: „Wir waren begeistert zu hören, dass Prinz Louis so ein großer Fan ist. Er wäre der perfekte Ehren-Schirmherr für uns.“

Auch wenn der junge Prinz seine offizielle Karriere im Dienste der Krone noch vor sich hat, darf er sich sicher sein: Die Einladung bleibt bestehen. „Prinz Louis ist jederzeit willkommen, eines unserer künftigen Events zu besuchen“, so Burkett weiter.

Rund 256 Teilnehmer aus neun Ländern, darunter Japan, nahmen am diesjährigen Wettbewerb in ...
Rund 256 Teilnehmer aus neun Ländern, darunter Japan, nahmen am diesjährigen Wettbewerb in Southwick teil. Und wer weiß, eines Tages, sieht man dort vielleicht auch Prinz Louis.(Bild: Temilade Adelaja / REUTERS / picturedesk.com)

Die World Conker Championships, die jedes Jahr in Southwick, in Northamptonshire ausgetragen werden, haben übrigens bereits eine royale Verbindung: König Charles III. half einst höchstpersönlich, den Wettbewerb zu retten, indem er über 300 Kastanien aus dem Garten von Windsor Castle schicken ließ – nachdem eine trockene Sommerperiode den Nachschub bedrohte hatte.

