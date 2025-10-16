Prinz Louis soll „Conker“-Schirmherr werden

Einladung bleibt bestehen

Kein Wunder also, dass die Organisatoren des Wettbewerbs auf den kleinen Royal aufmerksam wurden. St. John Burkett, Sprecher der World Conker Championships, bestätigte gegenüber „The Telegraph“: „Wir waren begeistert zu hören, dass Prinz Louis so ein großer Fan ist. Er wäre der perfekte Ehren-Schirmherr für uns.“