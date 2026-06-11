Marius Borg Høiby ins Krankenhaus gebracht!

Marius Borg Høiby (29), der in U-Haft sitzende Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde plötzlich in ein Spital gebracht. Während seine Mutter um ihre Gesundheit kämpft, rätselt Norwegen über den Grund des Klinikaufenthalts.
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) wurde am Mittwoch norwegischen Medien zufolge aus seiner Gefängniszelle geholt und in ein Spital eskortiert. Ein Foto, das der Zeitung „Se og Hør“ zugespielt wurde, zeigt den Skandal-Prinzen in dunkler Kleidung, mit schwarzer Kappe und Kopfhörern vor der Klinik – an seiner Seite ein Polizist. Was genau passierte, bleibt ein absolutes Mysterium. Høiby soll die ganze Nacht im Krankenhaus verbracht haben.
Sorge um die kranke Mutter
Sein Anwalt hüllt sich auf Anfrage norwegischer Medien in eisernes Schweigen: „Dazu möchte ich keinen Kommentar abgeben“, lautet die knappe Ansage. Die Gerüchteküche brodelt: Hat der Vorfall mit dem sich verschlechternden Zustand seiner Mutter zu tun? Mette-Marit (52) leidet an unheilbarer Lungenfibrose und wartet auf eine Spenderlunge. Ihr Sohn äußerte sich vor Gericht erst kürzlich tieftraurig über ihre erschütternden Besuche bei ihm im Gefängnis: „Die letzten beiden Male lag sie schlafend auf der Couch, weil sie keine Kraft mehr hatte.“
Kurz vor dem Urteils-Hammer
Die plötzliche Verlegung kommt umso überraschender, da sein Antrag auf vorzeitige Entlassung aus der U-Haft – gestellt wegen des Zustands seiner Mutter – am Mittwoch abgelehnt wurde. Er sitzt seit Februar 2026 ein.
Am Montag soll das Urteil im Prozess fallen, in dem er wegen vierzig Anklagepunkten, darunter vierfacher Vergewaltigung, vor Gericht steht. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft.
Der Prozess gegen ihren Sohn sowie der Skandal um ihre Freundschaft zu dem Sexualverbrecher Jeffrey Epstein haben Mette-Marit in den vergangenen Monaten zusätzlich zu ihrer Krankheit schwer belastet.
Mette-Marit wartet auf eine neue Lunge
Vergangene Woche kam sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation. Voraussetzung dafür ist laut norwegischen Medien, dass ein Patient ohne eine neue Lunge nur noch maximal ein Jahr zu leben hätte. Im Alltag benutzt die Frau von Kronprinz Haakon inzwischen ein Sauerstoffgerät. Der Zeitpunkt der Transplantation wird nach Information des Königshauses geheim gehalten werden, um die Identität des Spenders so gut wie möglich zu schützen.
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