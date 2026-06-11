Königin Margrethe zeigt sich erstmals mit Rollator

Es sind Bilder, die den dänischen Royal-Fans gleichermaßen ans Herz gehen und Sorge bereiten: Königin Margrethe hat sich nach ihren schweren gesundheitlichen Rückschlägen der vergangenen Wochen erstmals wieder gezeigt. Bei der Verleihung des „Prins Henrik Preises“ auf Schloss Fredensborg trat die einstige Monarchin tapfer vor die Fotografen – gestützt auf einen Rollator. Ein ungewohnter Anblick für die Dänen, die ihre langjährige Regentin stets als vitale und unermüdliche Powerfrau erlebten.