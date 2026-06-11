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Königin Margrethe zeigt sich erstmals mit Rollator

Royals
11.06.2026 13:58
Nach den gesundheitlichen Problemen der letzten Monate ist die Altkönigin wieder fit genug, um ...
Nach den gesundheitlichen Problemen der letzten Monate ist die Altkönigin wieder fit genug, um Termine wahrzunehmen. Sie ist jedoch auf die Unterstützung eines Rollators angewiesen.(Bild: AP/Liselotte Sabroe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bewegende Szenen auf Schloss Fredensborg: Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist zurück in der Öffentlichkeit. Nach einer Reihe besorgniserregender Krankenhausaufenthalte absolvierte die 86-Jährige ihren ersten offiziellen Termin – und überraschte mit einer sichtbaren Veränderung.

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Es sind Bilder, die den dänischen Royal-Fans gleichermaßen ans Herz gehen und Sorge bereiten: Königin Margrethe hat sich nach ihren schweren gesundheitlichen Rückschlägen der vergangenen Wochen erstmals wieder gezeigt. Bei der Verleihung des „Prins Henrik Preises“ auf Schloss Fredensborg trat die einstige Monarchin tapfer vor die Fotografen – gestützt auf einen Rollator. Ein ungewohnter Anblick für die Dänen, die ihre langjährige Regentin stets als vitale und unermüdliche Powerfrau erlebten.

Hinter der 86-Jährigen liegen dramatische Wochen, die dem dänischen Hof große Sorgen bereiteten. Erst Ende Mai war Margrethe aus dem Kopenhagener Universitätskrankenhaus entlassen worden. Dort musste sie wegen einer schmerzhaften, größeren Einblutung im Hüftbereich stationär behandelt werden.

Die Altkönigin begrüßt den Dichter Pia Tafdrup
Die Altkönigin begrüßt den Dichter Pia Tafdrup(Bild: AP/Liselotte Sabroe)

Vor einer Woche noch geschwächt
Es war bereits der zweite Klinikaufenthalt innerhalb kürzester Zeit: Nur wenige Wochen zuvor, Mitte Mai, war die Mutter von König Frederik X. als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Diagnose: Angina pectoris – akute Brustschmerzen, ausgelöst durch eine Durchblutungsstörung des Herzens. Die Ärzte mussten schnell handeln: Margrethe unterzog sich einem operativen Eingriff zur Erweiterung der Blutgefäße.

Wie geschwächt die Altkönigin nach diesen Eingriffen tatsächlich noch war, zeigte sich am vergangenen Wochenende. Den prestigeträchtigen Termin für die Einweihung einer nach ihr benannten Brücke musste Margrethe kurzfristig absagen – die Schonung ging vor. Stattdessen sprang ihr Enkelsohn, der dänische Thronfolger Kronprinz Christian (20), ein und vertrat seine Großmutter mit Bravour.

Der Kronprinz bei der Einweihung der Brücke.
Der Kronprinz bei der Einweihung der Brücke.(Bild: Kongehuset)

Absolute Herzensangelegenheit
Dass sich Margrethe nun den „Prins Henrik Preis“ trotz Gehgestell nicht nehmen ließ, hat einen tiefen emotionalen Grund: Der Literaturpreis ist nach ihrem verstorbenen Ehemann, Prinz Henrik (†83), benannt. Für Margrethe eine absolute Herzensangelegenheit, bei der sie persönlichen Komfort hintenanstellte.

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Seit ihrer überraschenden Abdankung Anfang 2024, bei der sie den Thron nach 52 Jahren an ihren Sohn übergab, genießt Margrethe eigentlich ihren wohlverdienten Ruhestand. Doch dieses jüngste Comeback zeigt einmal mehr: Das Herz der Altkönigin schlägt nach wie vor für ihre royalen Pflichten und ihre Familie – auch wenn die Gesundheit im Sommer 2026 sichtlich ihren Tribut fordert.

Die Altkönigin ist sichtlich gut gelaunt.
Die Altkönigin ist sichtlich gut gelaunt.(Bild: AP/Liselotte Sabroe)

Kronprinz zum Leutnant ernannt
Der Rest der Königsfamilie hatte unterdessen ebenfalls einen wichtigen Termin: Im Beisein seiner Eltern, König Frederik X. und Königin Mary, sowie seiner Geschwister Prinzessin Josephine und Prinz Vincnet, wurde der dänische Kronprinz Christian am Donnerstag offiziell zum Leutnant ernannt.

Königin Mary ist sichtlich stolz auf ihre ältesten Sohn, nachdem dieser zum Leutnant ernannt ...
Königin Mary ist sichtlich stolz auf ihre ältesten Sohn, nachdem dieser zum Leutnant ernannt wurde.(Bild: APA-Images / dana press / Ritzau Scanpix)

Schauplatz der feierlichen Zeremonie war die Gardehus-Kaserne in Slagelse, wo der Thronfolger diesen bedeutenden militärischen Rang entgegennahm.

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