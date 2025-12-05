Prinz Louis stiehlt mit seinem Style Papa die Show

Beim jährlichen Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate in der Westminster Abbey stand nicht etwa die Gastgeberin, sondern ihr jüngster Sohn, Prinz Louis (7), im modischen Rampenlicht. Der junge Royal bewies mit seinem Auftritt, dass er schon jetzt weiß, was Style bedeutet, und löste im Netz eine Welle der Begeisterung aus!