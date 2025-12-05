Vorteilswelt
Royaler Fashion-Alarm!

Prinz Louis stiehlt mit seinem Style Papa die Show

Royals
05.12.2025 19:24
Prinz Louis schicker Zweireiher-Anzug sorgt für XXL-Begeisterung!
Prinz Louis schicker Zweireiher-Anzug sorgt für XXL-Begeisterung!(Bild: APA-Images / Camera Press / ROTA)

Beim jährlichen Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate in der Westminster Abbey stand nicht etwa die Gastgeberin, sondern ihr jüngster Sohn, Prinz Louis (7), im modischen Rampenlicht. Der junge Royal bewies mit seinem Auftritt, dass er schon jetzt weiß, was Style bedeutet, und löste im Netz eine Welle der Begeisterung aus!

Louis trug einen äußerst schicken, zweireihigen Anzug, mit dem er alle Blicke auf sich zog und besser angezogen wirkte als sein Vater, Thronfolger William.

Besonders süß: Augenzeugen bemerkten, wie der Siebenjährige sichtlich darauf achtete, dass sein Anzug perfekt saß – eine Geste, die sofort viral ging.

Am Weg in die Kirche zupft Louis sein Sakko noch einmal zurecht. Auch die blau-grün karierte ...
Am Weg in die Kirche zupft Louis sein Sakko noch einmal zurecht. Auch die blau-grün karierte Krawatte sitzt perfekt!(Bild: AP/Chris Jackson)
Auch sein Großvater König Charles ist bekannt dafür, gerne zweireihige Anzüge zu tragen.
Auch sein Großvater König Charles ist bekannt dafür, gerne zweireihige Anzüge zu tragen.(Bild: APA-Images / Camera Press / ROTA)

Ein aufmerksamer Royal-Fan schrieb auf Social Media: „Mir fällt auf, dass Prinz Louis, genau wie sein Großvater, gerne zweireihige Anzüge trägt.“ Der Bub hat mit sieben Jahren schon richtigen Style!

Die Wales-Familie betrachtet einen mit Papiergirlanden geschmückten Christbaum. Auch sie haben ...
Die Wales-Familie betrachtet einen mit Papiergirlanden geschmückten Christbaum. Auch sie haben eine Girlande mit ihren Namen aufgehängt.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)
Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Herzogin ...
Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Herzogin Sophie(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Charlotte und George: Das perfekte Farbschema
Doch auch die Geschwister sorgten für den Wow-Effekt: Prinzessin Charlotte sah in ihrem Navydress mit weißem Kragen und einer eleganten blauen Schleife im Haar einfach entzückend aus und trug ebenfalls zum harmonischen Fashion-Look der Familie bei.

George und Charlotte während des Konzerts in der Westminster Abbey
George und Charlotte während des Konzerts in der Westminster Abbey(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Die Wales-Familie war farblich perfekt aufeinander abgestimmt. Hier begrüßt Prinzessin Kate ihre ...
Die Wales-Familie war farblich perfekt aufeinander abgestimmt. Hier begrüßt Prinzessin Kate ihre Kinder und ihren Mann vor der Londoner Abtei.(Bild: AP/Kin Cheung)
Prinzessin Kate und Tochter Prinzessin Charlotte
Prinzessin Kate und Tochter Prinzessin Charlotte(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Carole und Michael Middleton sowie James Middleton mit Ehefrau Alizée bei ihrem gemeinsamen ...
Carole und Michael Middleton sowie James Middleton mit Ehefrau Alizée bei ihrem gemeinsamen Auftritt.(Bild: APA-Images / REUTERS / Isabel Infantes)

Prinz George rundete den Familienauftritt stilvoll ab: Seine blau abgestimmte Krawatte ergänzte den Anzug perfekt – und setzte zugleich einen harmonischen Akzent zu Kates festlichem, grünen Catherine-Walker-Mantel. Die Royals wurden so zum unübersehbaren Blickfang des Abends. Perfekt ins Farbspiel fügte sich auch Oma Carole Middleton ein, die in einem grün-blau karierten Mantel glänzte.

Festliche Herzenswärme: Prinzessin Kate kommt zu ihrem fünften „Together at ...
Die schönsten Bilder!
Kate lässt die Abbey im Weihnachtsglanz erstrahlen
05.12.2025
Hommage an Gäste
Prinzessin Kate überstrahlte mit XXL-Tiara alle
04.12.2025

Die Royals beweisen einmal mehr: Sie sind nicht nur in Sachen Pflicht, sondern auch in Sachen Royal Fashion absolute Trendsetter!

Vater
Loading
