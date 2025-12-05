Prinz Louis stiehlt mit seinem Style Papa die Show

Beim jährlichen Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate in der Westminster Abbey stand nicht etwa die Gastgeberin, sondern ihr jüngster Sohn, Prinz Louis (7), im modischen Rampenlicht. Der junge Royal bewies mit seinem Auftritt, dass er schon jetzt weiß, was Style bedeutet, und löste im Netz eine Welle der Begeisterung aus!
Louis trug einen äußerst schicken, zweireihigen Anzug, mit dem er alle Blicke auf sich zog und besser angezogen wirkte als sein Vater, Thronfolger William.
Besonders süß: Augenzeugen bemerkten, wie der Siebenjährige sichtlich darauf achtete, dass sein Anzug perfekt saß – eine Geste, die sofort viral ging.
Ein aufmerksamer Royal-Fan schrieb auf Social Media: „Mir fällt auf, dass Prinz Louis, genau wie sein Großvater, gerne zweireihige Anzüge trägt.“ Der Bub hat mit sieben Jahren schon richtigen Style!
Charlotte und George: Das perfekte Farbschema
Doch auch die Geschwister sorgten für den Wow-Effekt: Prinzessin Charlotte sah in ihrem Navydress mit weißem Kragen und einer eleganten blauen Schleife im Haar einfach entzückend aus und trug ebenfalls zum harmonischen Fashion-Look der Familie bei.
Prinz George rundete den Familienauftritt stilvoll ab: Seine blau abgestimmte Krawatte ergänzte den Anzug perfekt – und setzte zugleich einen harmonischen Akzent zu Kates festlichem, grünen Catherine-Walker-Mantel. Die Royals wurden so zum unübersehbaren Blickfang des Abends. Perfekt ins Farbspiel fügte sich auch Oma Carole Middleton ein, die in einem grün-blau karierten Mantel glänzte.
Die Royals beweisen einmal mehr: Sie sind nicht nur in Sachen Pflicht, sondern auch in Sachen Royal Fashion absolute Trendsetter!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.