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Goldene Hochzeit

Victoria rührt mit Worten über Mama Silvia

Royals
10.06.2026 08:54
Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf feiern im Juni ihre Goldene Hochzeit.
Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf feiern im Juni ihre Goldene Hochzeit.(Bild: Krone-Collage/Photo: Elisabeth Toll/The Royal Court of Sweden, Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kronprinzessin Victoria (48) spricht mit großer Bewunderung über ihre Mutter Königin Silvia (82) – und wird dabei selbst emotional. In einer TV-Doku des Fernsehsenders TV4 anlässlich der Goldenen Hochzeit ihrer Eltern erinnert die Thronfolgerin daran, wie sich das Leben ihrer Mutter mit der Hochzeit mit König Carl XVI. Gustaf (80) veränderte.

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„Als Mama Papa geheiratet hat, gab es keine Eingewöhnung – am 19. Juni 1976 wurde sie mit einem Mal Schwedens Königin“, sagt sie.

Die Bürgerliche Silvia Sommerlath mit deutschen und brasilianischen Wurzeln hatte den Monarchen vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München kennen- und liebengelernt. Mit der Verlobung im März 1976 und der Hochzeit im selben Sommer tauchte sie schließlich ganz in die royale Welt ein.

Die Kronprinzessin sieht in ihrer Mutter eni Vorbild und bewundert, wie gut diese es als junge ...
Die Kronprinzessin sieht in ihrer Mutter eni Vorbild und bewundert, wie gut diese es als junge Frau gemeistert hat, von einem Tag auf den anderen Königin zu werden.(Bild: AP/Christine Olsson)

„Die Art, wie sie das schwedische Volk angenommen hat, die schwedische Sprache, die Kultur und auch ihre Rolle – dafür bewundere ich sie“, so die Kronprinzessin über Silvia in dem Film „Das Königspaar – 50 gemeinsame Jahre“.

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