Mutter mit zwei Kindern muss in Container ziehen

Miete für Wohnung schoss in die Höhe

Sie habe vorher in einer Wohnung gelebt, erzählt Maikisch. Doch dann sei die Miete massiv erhöht worden – mit ihrem 20-Stunden-Job als Pflegeassistentin schwer zu finanzieren. Zumal bei der Wohnung kein Garten dabei war. Doch genau das würden ihre zwei Buben brauchen, meint sie. Besonders der Große, der an ADHS, einer Hyperaktivitätsstörung, leidet. „Er muss Medikamente nehmen, sonst hält er es in der Schule nicht aus“, erzählt die 31-Jährige. Nach dem Unterricht müsse er in den Garten, um die aufgestaute Energie und Anspannung irgendwie abzubauen. „Er muss laufen können.“ Zusätzlich braucht er eine therapeutische Begleitung.