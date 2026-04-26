Arsenals Kai Havertz erneut verletzt ausgewechselt

„Müssen abwarten“

Allzu schlimm dürfte es den 26-Jährigen diesmal Gott sei Dank nicht erwischt haben, Arteta gab nach dem 1:0-Sieg Entwarnung: „Es sah nicht besonders schlimm aus. Die Situation, so wie er sie beschreibt, war nicht allzu heftig. Aber wir müssen abwarten.“ Die WM in den USA, Mexiko und Kanada scheint für Havertz jedenfalls nicht in Gefahr zu sein ...