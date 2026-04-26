Arsenals Kai Havertz erneut verletzt ausgewechselt

Sorgen um Arsenal-Stürmer Kai Havertz. Der Deutsche, der bereits den Großteil der Saison verletzungsbedingt verpasst hatte, wurde am Samstag im Premier-League-Spiel gegen Newcastle erneut unter Schmerzen ausgewechselt. Trainer Mikel Arteta gab nach Schlusspfiff ein Update.
Nach gerade einmal 34 Minuten war der Arbeitstag für Havertz vorbei, der Stürmer musste den Platz mit Schmerzen im Leistenbereich verlassen, für ihn kam Viktor Gyökeres aufs Feld.
Eine bittere Hiobsbotschaft – zumal Havertz den „Gunners“ bereits zu Saisonbeginn mit einer Knieverletzung 134 Tage fehlte, gefolgt von Muskelbeschwerden im Februar.
„Müssen abwarten“
Allzu schlimm dürfte es den 26-Jährigen diesmal Gott sei Dank nicht erwischt haben, Arteta gab nach dem 1:0-Sieg Entwarnung: „Es sah nicht besonders schlimm aus. Die Situation, so wie er sie beschreibt, war nicht allzu heftig. Aber wir müssen abwarten.“ Die WM in den USA, Mexiko und Kanada scheint für Havertz jedenfalls nicht in Gefahr zu sein ...
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