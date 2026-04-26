Sprintsieger Marquez: „Im besten Moment gestürzt“

Der MotoGP-Sprint in Jerez wurde zum Regenkrimi der Extraklasse. Marc Marquez blieb dabei trotz „Ausrutscher“ unschlagbar ...
Dass eine einzige Wolke über dem spanischen Circuito de Jerez für so viel Entertainment sorgen würde, ahnte vor Start des gestrigen Sprints wohl niemand …
„Ich bin im besten Moment gestürzt“, konnte sich Lokalmatador und Sprint-Sieger Marc Marquez ein Schmunzeln nicht verkneifen. Vier Runden vor Schluss öffnete der Himmel seine Schleusen, mischte das gesamte Feld ordentlich durcheinander. Der Weltmeister stürzte in der Zielkurve, konnte sich jedoch wieder aufrichten, fuhr quer über die Wiese und gelangte so in die gegenüberliegende Boxengasse. Und wechselte dort auf seine Regenmaschine.
Ob der Weg in die Box regelkonform war, bleibt fraglich. „Ich hatte einfach Glück“, so der Ducati-Pilot, der kurz vor Schluss noch Teamkollege Francesco Bagnaia „geschluckt“ hatte. Weniger Glück hatte sein Bruder Alex: Der lag zwischendurch in Führung, wurde aber schnell Opfer der tückischen Bedingungen.
Emotionale Botschaft
Ein ähnliches Schicksal teilte WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi, der nach einem schwachen Start weit zurückfiel und ebenfalls nicht das Ziel sah. Für Furore sorgte der Drittplatzierte Franco Morbidelli, der von Startplatz 18 ins Rennen gegangen war, sich nach dem Rennen sammeln musste: „Das Podium geht an alle Menschen, die leiden, die kämpfen. Glaubt immer weiter an euch.“
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