Sprintsieger Marquez: „Im besten Moment gestürzt“

„Ich bin im besten Moment gestürzt“, konnte sich Lokalmatador und Sprint-Sieger Marc Marquez ein Schmunzeln nicht verkneifen. Vier Runden vor Schluss öffnete der Himmel seine Schleusen, mischte das gesamte Feld ordentlich durcheinander. Der Weltmeister stürzte in der Zielkurve, konnte sich jedoch wieder aufrichten, fuhr quer über die Wiese und gelangte so in die gegenüberliegende Boxengasse. Und wechselte dort auf seine Regenmaschine.