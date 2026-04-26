„Hat‘s wirklich geschafft, dass ich sprachlos bin“

Eine Schiri-Entscheidung, die nicht nur unter den Köln-Fans für Diskussionen sorgte, auch der Unparteiische selbst gestand nach dem Spiel: „Ich muss sagen, dass ich mich jetzt nach dem Spiel besser fühlen würde, wenn ich auf weiterspielen entschieden hätte.“ Er habe Martels Arm weiter weg vom Körper wahrgenommen und da sich auch der VAR nicht zu Wort meldete, blieb es bei seiner Entscheidung. „Wenn ich jetzt auf die Bilder blicke, muss ich schon sagen, der Arm ist schon sehr, sehr nahe am Körper“, so Hartmann.