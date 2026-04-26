Didi Kühbauer: „Wir müssen höllisch aufpassen“

Das untermauert Trainer Didi Kühbauer, der vor der Generalprobe für das Cup-Finale am 1. Mai gegen Altach sagt: „Es wird eine völlig andere Partie als gegen Sturm. Hartberg ist defensiv ausgerichtet, wir brauchen vorne gute Lösungen und müssen bei Kontern höllisch aufpassen.“ In den ersten drei Saisonduellen gegen die Steirer holte der LASK nur drei Punkte, ist noch sieglos.