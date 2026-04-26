Didi Kühbauer: „Wir müssen höllisch aufpassen“

Didi Kühbauer weiß um die Qualitäten der Hartberger Bescheid. Vor dem Duell in der Bundesliga, ruft der LASK-Trainer zur Vorsicht auf ...
Zwei Punkte gegen Sturm, mitten drinnen im Titelrennen – da darf heute in Hartberg kein Umfaller passieren. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, sagt LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic, weiß: „Hartberg verteidigt sehr kompakt – wir müssen geduldig bleiben, aber permanent Druck machen.“
Das untermauert Trainer Didi Kühbauer, der vor der Generalprobe für das Cup-Finale am 1. Mai gegen Altach sagt: „Es wird eine völlig andere Partie als gegen Sturm. Hartberg ist defensiv ausgerichtet, wir brauchen vorne gute Lösungen und müssen bei Kontern höllisch aufpassen.“ In den ersten drei Saisonduellen gegen die Steirer holte der LASK nur drei Punkte, ist noch sieglos.
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