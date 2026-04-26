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Brijuni: Inseln voller Geschichte & Naturjuwel

Socialmediareise Kroatien
26.04.2026 09:00
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(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Tanja setzt ihre Reise entlang der kroatischen Küste fort und startet den Tag erneut in den verwinkelten Gassen von Rovinj. Diesmal geht es weiter Richtung Inselwelt – genauer gesagt in den Nationalpark Brijuni.

Der Archipel vor der Küste Istriens ist nur per Fähre erreichbar. Nach einer kurzen Überfahrt öffnet sich eine völlig andere Welt: viel Grün, Ruhe und eine Landschaft, die sofort entschleunigt. Vor Ort beginnt die Erkundung ganz entspannt in einem Touristenzug. Schnell wird klar: Brijuni ist nicht nur landschaftlich beeindruckend, sondern auch historisch einzigartig.

Spuren aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit zeugen von früher menschlicher Präsenz. Besonders eindrucksvoll sind jedoch die Überreste aus der Römerzeit. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Brijuni unter dem österreichischen Industriellen Paul Kupelwieser zu einem exklusiven Reiseziel. Mit Hotels, Parkanlagen und sogar einem Golfplatz wurde die Insel zum Treffpunkt der High Society. Eine entscheidende Rolle spielte dabei auch der renommierte Arzt Robert Koch, der mit seiner Forschung die Malaria erfolgreich eindämmte und so den Tourismus erst möglich machte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Archipel zur Sommerresidenz von Josip Broz Tito. Zahlreiche Staatsgäste aus aller Welt wurden hier empfangen – ein Kapitel, das bis heute das Bild der Insel prägt. Auch der Safaripark, in dem exotische Tiere leben, stammt aus dieser Zeit. Seit 1983 stehen die Brijuni-Inseln offiziell unter Naturschutz und gelten als einer der schönsten Nationalparks Kroatiens.

Nach der geführten Tour entdeckt Tanja die Insel auf eigene Faust weiter – vorbei an kleinen Buchten, verschiedensten Tieren und überraschenden Details: Sogar versteinerte Dinosaurierspuren lassen sich hier finden und machen den Ausflug zu einem besonderen Erlebnis. Auch unterirdisch hat Brijuni Geschichte zu bieten, etwa in Form alter Bunkeranlagen.

(Bild: krone.tv)

Zurück am Festland klingt der Tag entspannt aus. In Pula findet Tanja im Hotel Monumenti die passende Unterkunft – mit Meerblick, stilvollem Ambiente und idealer Lage.

Eines ist sicher: Diese Reise hat noch viele Highlights parat. Tanja nimmt euch weiterhin mit zu den schönsten Orten Kroatiens. Einfach reinklicken und mitreisen!

(Bild: CNTB)
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