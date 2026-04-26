„Seine Eigenschaft, groß zu denken, steckt uns an“

Bei der WM im Sommer will das Österreichs Team das ganze Land in große Euphorie versetzen – aber noch wichtiger ist das Engagement unserer Fußballer bei vielen sozialen Projekten! Ralf Rangnick geht jetzt auch bei uns in seiner Wahlheimat mit seiner Stiftung voran...
Luxus-Hotels, bei der WM in Santa Barbara etwa das Ritz Carlton, Privatflüge, fette Autos, persönliche Assistenten...
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