Immer mehr Tierschützer für Tötung von „Timmy“

„Jedes Jahr haben 300.000 Wale und Delfine ähnlichen Leidensweg“

Im Fokus sollten immer die langfristigen Überlebenschancen stehen: Wie realistisch ist es, dass das Tier ohne langfristiges Leid und Schmerzen überlebt? Für den Wal vor Poel seien diese Chancen extrem gering. „Auch wenn der Fall dieses Buckelwals extrem traurig und tragisch ist – die Realität ist, dass jedes Jahr rund 300.000 Wale und Delfine weltweit einen ähnlich langen Leidens- beziehungsweise Sterbeweg haben, da sie sich in Fischereigeräten verstricken“, versuchen die Tierschützer den aktuellen im medialen Fokus stehenden Fall zu relativieren.