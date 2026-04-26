Welpen aus Nachbarland werden herzlos ausgesetzt

Viele Tiere werden krank gebracht

Man stehe mittlerweile mit dem Rücken zur Wand: Bei vielen Schützlingen ist es auch der Fall, dass sie schon mit Krankheiten befallen von Tierhändlern aus Tschechien und der Slowakei stammen. Zu alt, krank, zu teuer oder einfach nicht mehr gewollt. Und oft dauere es Monate, bis es zu einer Vermittlung komme: „Wir dürfen erst nach einer Wartezeit die Tiere vermitteln.“