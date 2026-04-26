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Der Wunderweltenbaum kommt in die Kinos

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26.04.2026 08:14
Porträt von Werbung
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Am 30. April startet die bildgewaltige und farbenfrohe Verfilmung des Kinderbuches „Der Wunderweltenbaum“ in den österreichischen Kinos. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets und mehr. 

Als die Geschwister Beth (Delilah Bennett-Cardy), Fran (Billie Gadson) und Joe (Phoenix Laroche) wider ihren Willen mit ihren Eltern (Andrew Garfield, Claire Foy) aufs Land ziehen, beginnt für die Familie ein ganz besonderes Abenteuer. In dem nahegelegenen, geheimnisvollen Wald entdecken die Kinder einen magischen Baum: den bis in die Wolken reichenden Wunderweltenbaum, in dem außergewöhnliche Wesen wohnen.

(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Schnell schließen sie Freundschaft mit den Baumbewohnern Fee Seidenhaar (Nicola Coughlan), Frau Wasch (Jessica Gunning) und Mondgesicht (Nonso Anozie), die sie in fantastische Welten entführen. Gemeinsam erleben sie märchenhafte Abenteuer – bis sie auf einer ihrer Reisen ausgerechnet in der düsteren Welt der gefürchteten Schuldirektorin Madame Klaps (Rebecca Ferguson) notlanden müssen. Auch zuhause läuft es mit dem neuen Familienbetrieb plötzlich nicht mehr ganz nach Plan...

Wird ihnen die Flucht aus den Fängen von Madame Klaps gelingen und werden sie die Tomatenplantage ihrer Eltern retten? Können Seidenhaar und Mondgesicht die Geschwister davon überzeugen, dass Wunder möglich sind, wenn man nur fest daran glaubt?

(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Mitmachen und gewinnen
Zum baldigen Kinostart am 30. April verlost die „Krone“ 1x2 Kinogutscheine sowie einen Gutschein für den Workshop „Gärtnern in der Stadt“ von NASCH – Natur als Schule". Zusätzlich erhält ein Gewinner auch noch 1x2 Kinogutscheine! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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