Nächster Real-Profi fehlt Brasilien bei der WM

Ist das bitter! Nachdem sich Rodrygo Anfang März einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wird wohl auch dessen Real-Kollege und Landsmann Eder Militao die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verpassen. Die Verletzung, die sich der Verteidiger am Dienstag gegen Alaves zugezogen hatte, ist wohl doch ernster als ursprünglich vermutet.