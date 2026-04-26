Nächster Real-Profi fehlt Brasilien bei der WM

Ist das bitter! Nachdem sich Rodrygo Anfang März einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wird wohl auch dessen Real-Kollege und Landsmann Eder Militao die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verpassen. Die Verletzung, die sich der Verteidiger am Dienstag gegen Alaves zugezogen hatte, ist wohl doch ernster als ursprünglich vermutet.
Der spanischen Sportzeitung „as“ zufolge habe sich Militao eine schwerwiegende Blessur im Oberschenkel zugezogen. Eigentlich war man in Madrid lediglich von einer geringfügigen Zerrung ausgegangen.
Der 28-Jährige soll sich für eine Operation entschieden haben und wird damit wohl erst Ende August auf den Rasen zurückkehren, er verpasst damit die WM im Juni und Juli.
Verletzungsmisere
Vor wenigen Wochen hatte Brasiliens Teamchef Carlo Ancelotti bereits Rodrygo aus seinen Planungen streichen müssen, außerdem verletzte sich Chelsea-Youngster Estevao im Premier-League-Spiel gegen Manchester United am Oberschenkel. Für den 18-jährigen Flügelstürmer wird die WM ein Wettlauf gegen die Zeit ...
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