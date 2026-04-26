Euphorie und Zusammenhalt: „We are from Austria“

„Mit dieser gemeinsamen WM-Initiative setzen Kronen Zeitung, ÖFB, ORF und ServusTV ein starkes Zeichen für nationale Partnerschaften. Wenn Österreich nach 28 Jahren wieder bei einer Weltmeisterschaft antritt, geht es schließlich um weit mehr als 90 Minuten Fußball – es geht um geteilte Emotionen, Zusammenhalt, Zugehörigkeit und ein Wir-Gefühl. Diese Initiative zeigt: Erfolg entsteht im Team – auf dem Rasen genauso wie in der Gesellschaft“, kommentieren Josef Pröll (ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender), Ingrid Thurnher (ORF-Generaldirektorin), Gerhard Valeskini (Krone-Geschäftsführer) und Dietmar Otti (Global Head of Media, Red Bull) einstimmig.