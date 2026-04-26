Euphorie und Zusammenhalt: „We are from Austria“

In 47 Tagen erfolgt der Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Bereits im Vorfeld wollen die Kronen Zeitung, der Österreichische Fußball-Bund, der ORF und ServusTV eine positive WM-Euphorie entfachen und zugleich den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie das Wir-Gefühl in Österreich fördern. Dafür startet man erstmals die gemeinsame WM-Initiative „We are from Austria“.
Dafür startet man erstmals eine gemeinsame WM-Initiative. Ob Bäuerin oder Bäcker, Tischlerin oder Feuerwehrmann, Arzt oder Pensionistin, Winzerin oder Volkschullehrer, Friseurin, selbstständiger Textilreiniger oder Bankangestellter: Es werden insgesamt elf Menschen portraitiert, die von ihrer Arbeit und ihren Zugängen zum Fußball erzählen.
„Erfolg entsteht im Team“
So entsteht ein symbolisches „Team für Österreich“ – ein Team, das zeigt, dass Stärke nicht nur auf dem Spielfeld entsteht, sondern mitten in unserer Gesellschaft. Die Kampagne überträgt den Teamgedanken des Sports auf die gesamte Gesellschaft und macht ihn erlebbar.
„Mit dieser gemeinsamen WM-Initiative setzen Kronen Zeitung, ÖFB, ORF und ServusTV ein starkes Zeichen für nationale Partnerschaften. Wenn Österreich nach 28 Jahren wieder bei einer Weltmeisterschaft antritt, geht es schließlich um weit mehr als 90 Minuten Fußball – es geht um geteilte Emotionen, Zusammenhalt, Zugehörigkeit und ein Wir-Gefühl. Diese Initiative zeigt: Erfolg entsteht im Team – auf dem Rasen genauso wie in der Gesellschaft“, kommentieren Josef Pröll (ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender), Ingrid Thurnher (ORF-Generaldirektorin), Gerhard Valeskini (Krone-Geschäftsführer) und Dietmar Otti (Global Head of Media, Red Bull) einstimmig.
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