Jetzt fix: Eberl verkündet Jackson-Entscheidung

Nun ist es also fix: Der FC Bayern wird Nicolas Jackson nicht fix verpflichten. Die Verantwortlichen der Münchner entschieden sich dagegen, die dafür nötigen 65 Millionen Euro an den FC Chelsea zu überzeugen. Max Eberl bestätigte den Entschluss bereits.
„Wir werden die Kaufoption für Nicolas Jackson nicht ziehen“, verriet Bayerns Sportvorstand am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Der deutsche Rekordmeister hatte den Senegalesen zu Saisonbeginn als Backup für Harry Kane leihweise an die Säbener Straße geholt.
Stolzes Preisschild
Die Bedingung seitens der „Blues“: Bei 40 Startelf-Einsätzen in der Bundesliga oder der Champions League müssen die Münchner Jackson für 65 Millionen Euro Ablöse fix verpflichten.
Von dieser Marke blieb der Stürmer jedoch weit entfernt und so verzichtet der FC Bayern, den 24-Jährigen langfristig zu binden. Auch eine weitere Leihe sei für Eberl und Co. laut Sky keine Option.
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