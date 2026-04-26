Ein echter Fall für James Bond

Immer mehr Nationen vertrauen damit hochsensible Daten einem Tech-Konzern an. Daten, die zur allumfassenden Überwachung und brutalen Kriegsführung eingesetzt werden können. Sogar Karp selbst meint, dass Palantir dazu beitrage, „Amerika tödlicher zu machen“. Dennoch träumt er von einer westlichen Welt, in der die „Technokratie“ vorherrschende Staatsform ist. Als „Technofaschismus“ bezeichnen Kritiker diese Fantasien, die Palantir nun in einem fragwürdigen Manifest festhielt. „Damit sich freie und demokratische Gesellschaften durchsetzen können, bedarf es harter Macht, und harte Macht wird in diesem Jahrhundert auf Software basieren“, heißt es darin.