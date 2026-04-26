Tauchen Sie schon jetzt mit uns in die WM-Welt ein

Kein Gastgeber lieferte im Vorfeld einer WM so viele kuriose und verwunderliche Geschichten wie die USA. Russland 2018 oder Katar 2022 verblassen dagegen förmlich. Präsident Donald Trumps absurde Idee, den Iran mit Italien auszutauschen. Tickets für das Finale wurden auf Internet-Plattformen bereits um zwei Millionen Euro angeboten, die Hotelbuchungen bleiben aber aufgrund der horrenden Preise 46 Tage vor der Eröffnung hinter den Erwartungen. Ein paar Storys, die nur in den letzten Tagen auf die Fans einprasselten.