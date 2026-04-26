Die größte WM aller Zeiten mit der größten Berichterstattung aller Zeiten. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Kein Gastgeber lieferte im Vorfeld einer WM so viele kuriose und verwunderliche Geschichten wie die USA. Russland 2018 oder Katar 2022 verblassen dagegen förmlich. Präsident Donald Trumps absurde Idee, den Iran mit Italien auszutauschen. Tickets für das Finale wurden auf Internet-Plattformen bereits um zwei Millionen Euro angeboten, die Hotelbuchungen bleiben aber aufgrund der horrenden Preise 46 Tage vor der Eröffnung hinter den Erwartungen. Ein paar Storys, die nur in den letzten Tagen auf die Fans einprasselten.
Bei der Endrunde kommen viele Fragezeichen dazu: In Mexiko beunruhigt der anhaltende Kartellkrieg die Bevölkerung, Experten warnen vor einer Klimabelastung, die drückende Sommerhitze und die weiten Distanzen könnten zum Spielverderber werden.
Die „Krone“ fliegt mit einem siebenköpfigen Reporterteam in die USA, um alle Szenarien einzufangen. Die größte WM aller Zeiten erfährt von unserer Redaktion die umfangreichste Berichterstattung aller Zeiten. Bis zu 24 Seiten täglich im WM-Extra, Backstage-Storys, Social-Media-Clips, Videos von unseren Roadtrips – und Analysen der Experten. Tauchen Sie schon jetzt mit uns in die WM-Welt ein – und laden Sie die sportkrone.at-APP runter.
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