Warum Kate & William der „Krone“einen Brief senden

Wir haben den britischen Royals Weihnachtsgrüße geschickt – und nun tatsächlich Antwort von den Thronfolgern erhalten. Die Freude ist groß, obwohl es überaus lange gedauert hat mit der Rücksendung. Wie es zum Briefwechsel gekommen ist und was der Inhalt ist.
Ein Internetaufruf im Vorjahr machte uns hellhörig: Wer dem britischen Thronfolgerpaar William und Kate zu Weihnachten Grüße schickt, bekomme fix eine Antwort, hieß es da. Das ließ sich die Wien Redaktion der „Kronen Zeitung“ nicht zweimal sagen und startete den Test.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.