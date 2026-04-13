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Warum Kate & William der „Krone“einen Brief senden

Wien
13.04.2026 17:00
„Krone“-Redakteurin Lisa Schinagl zeigt stolz das Antwortschreiben der Royals. Einzig beim ...
„Krone“-Redakteurin Lisa Schinagl zeigt stolz das Antwortschreiben der Royals. Einzig beim Bezirk haben sich die Absender aus UK geirrt.(Bild: Krone KREATIV/Alexander Schönherr)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Wir haben den britischen Royals Weihnachtsgrüße geschickt – und nun  tatsächlich Antwort von den Thronfolgern erhalten. Die Freude ist groß, obwohl es überaus lange gedauert hat mit der Rücksendung. Wie es zum Briefwechsel gekommen ist und was der Inhalt ist.  

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Ein Internetaufruf im Vorjahr machte uns hellhörig: Wer dem britischen Thronfolgerpaar William und Kate zu Weihnachten Grüße schickt, bekomme fix eine Antwort, hieß es da. Das ließ sich die Wien Redaktion der „Kronen Zeitung“ nicht zweimal sagen und startete den Test.

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